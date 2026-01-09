Conférence nationale sur l’accélération de l’investissement public en 2025 et 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, dans l’après-midi du 9 janvier, une conférence nationale sur l’accélération de l’investissement public pour les années 2025 et 2026, organisée en présentiel au siège du gouvernement et en ligne avec les 34 provinces et villes du pays.

>> La réforme administrative libère les ressources de l'investissement public

>> Mobiliser les ressources pour viser une croissance à deux chiffres en 2026

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné que l’investissement public est une tâche politique centrale et que les résultats du décaissement constituent l’un des critères d’évaluation des cadres, conformément aux règlements du Parti. Par le biais des dépenses publiques, l’investissement public contribue directement à stimuler la demande globale et constitue un outil efficace de régulation et de stabilisation macroéconomique, tout en garantissant les grands équilibres de l’économie.

Selon le Premier ministre, parmi les trois moteurs traditionnels de la croissance, l’investissement - en particulier l’investissement public - est le moteur le plus proactif. En 2025, quatre conférences sur l’accélération du décaissement des investissements publics ont été organisées. Le gouvernement a adopté 11 résolutions en la matière, outre plusieurs directives du Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

À la fin décembre 2025, le décaissement des investissements publics a dépassé 755.000 milliards de dôngs, représentant 83,7% du plan fixé par le Premier ministre, un niveau supérieur à celui de 2024 mais encore inférieur aux exigences, avec 22 ministères et organismes ainsi que 18 localités affichant un taux inférieur à la moyenne nationale.

Il ne reste que 20 jours en janvier 2026 pour décaisser les 16,3% restants du plan 2025, tout en lançant le plan d’investissement public de 2026, doté de près de 995.400 milliards de dôngs, en hausse de 10,4% par rapport à 2025, afin de contribuer à l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Concernant la libération des terrains, la compensation et la relocalisation - des facteurs décisifs pour le décaissement -, le Premier ministre a souligné qu’il ne fallait en aucun cas oublier les droits et intérêts légitimes des citoyens, avant, pendant et après la mise en œuvre des projets. Il a rappelé que l’objectif ultime du Parti est de préserver l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, tout en assurant à la population une vie prospère et heureuse.

VNA/CVN