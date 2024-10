Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà reçoit la directrice générale de China Pacific Construction Group

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu le 18 octobre à Hanoï Mme Wu Jing, directrice générale de China Pacific Construction Group (CPCG). Il a invité les principales sociétés et entreprises chinoises à explorer les opportunités d'investissement et de coopération commerciale au Vietnam, avec de grands projets, représentant le niveau de développement technologique de la Chine et adaptés aux besoins du Vietnam.