Inauguration du Centre financier international du Vietnam à Dà Nang

Le 9 janvier, la cérémonie d’inauguration du Centre financier international du Vietnam à Dà Nang s’est tenue au Parc logiciel N°2, marquant le lancement officiel du modèle de centre financier international au Vietnam, conformément au décret N°323/ND-CP du gouvernement en date du 18 décembre 2025.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie avait pour objectif d’annoncer la mise en service officielle du Centre financier international du Vietnam à Dà Nang, ainsi que le lancement de son portail électronique.

Le gouvernement a clairement défini l’orientation de développement du Centre financier international du Vietnam à Dà Nang, appelé à devenir un centre financier international moderne, étroitement lié à l’écosystème de l’innovation, des technologies numériques et de la finance durable. Ce centre constituera une plateforme d’expérimentation sous contrôle pour de nouveaux modèles financiers ; sera pionnier dans le déploiement et l’extension de produits d’actifs numériques, de paiements numériques, de plateformes et de places de transaction spécialisées ; visera également à promouvoir le financement des chaînes d’approvisionnement, les institutions de prêt ne recevant pas de dépôts du public, afin de compléter et de soutenir le marché financier traditionnel, tout en développant des produits financiers spécialisés, flexibles et innovants.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, a salué l’esprit d’initiative et la détermination du Comité populaire de la ville de Dà Nang, qui avait rapidement concrétisé les orientations du ressort central, préparé les infrastructures, l’appareil organisationnel et les conditions nécessaires pour permettre au Centre financier international du Vietnam à Dà Nang d’entrer officiellement en activité.

Il a également demandé à Dà Nang de se concentrer sur une coordination étroite avec Hô Chi Minh-Ville afin de finaliser le règlement de fonctionnement commun, garantissant la complémentarité des deux centres et d’accélérer le perfectionnement de l’appareil de gestion à Dà Nang.

Le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang s’étend sur environ 300 ha, avec des infrastructures numériques modernes, une forte connectivité et un environnement urbain de haute qualité, afin d’attirer experts et institutions financières nationales et internationales. Son organe de gestion, installé au Parc logiciel N°2, dispose d’équipements complets, d’une couverture 5G et d’espaces dédiés aux activités financières, technologiques et à l’expérimentation de nouveaux modèles comme les actifs et paiements numériques.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le portail électronique du Centre financier international du Vietnam à Dà Nang a été officiellement mis en service. Ce portail constitue le canal d’information officiel, intégrant des services selon le mécanisme du guichet unique, comprenant notamment le système d’enregistrement des membres et de délivrance des licences d’activité, le système d’enregistrement et de délivrance des permis de travail, des visas, ainsi que des services d’assistance.

Le portail est également conçu pour assurer une interconnexion étroite des données avec les autorités publiques nationales, afin de mettre en œuvre rapidement la vérification des entreprises, de respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, d’exécuter des obligations fiscales, l’enregistrement et la délivrance des permis de travail, garantissant ainsi un niveau maximal de conformité et de transparence.

VNA/CVN