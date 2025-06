Infrastructures : le PM vietnamien travaille avec des entreprises chinoises

Lors de sa rencontre avec Shen Bo, vice-président de la Société des avions commerciaux de Chine (Commercial Aircraft Corporation of China - COMAC), le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à COMAC de coopérer avec ses partenaires vietnamiens pour déployer prochainement des services de maintenance et de réparation d'avions, promouvoir les contrats d'achat et de location d'avions avec les compagnies aériennes, coopérer en matière de formation des ressources humaines et collaborer dans d'autres domaines d’atout de la société chinoise.

De son côté, le responsable du groupe COMAC a demandé que la partie vietnamienne continuait de créer des conditions favorables à l'exploitation des avions COMAC et de soutenir la coopération entre Vietjet et COMAC ; développer la coopération dans d'autres domaines tels que la maintenance et la réparation d'aéronefs, la fabrication, la production d'équipements et de pièces détachées, etc.

Le même après-midi, le Premier ministre a rencontré Yan Jiehe, fondateur et président de China Pacific Construction Group - une entreprise d'investissement, de construction, d'exploitation et de gestion d'infrastructures classée parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales et ayant participé à plus de 1.000 projets en Chine.

Projets d'infrastructutes

Selon Yan Jiehe, son groupe a signé un protocole d'accord avec le Comité populaire de Hanoï portant sur l'investissement et la construction d'infrastructures sur cinq ans, d'un montant de plusieurs milliards de dollars. Le groupe participe actuellement à des projets d'infrastructures au Vietnam, tels que la construction du pont Tu Liên à Hanoï.

Il a également présenté des propositions de participation à d'autres projets clés, notamment des projets d'autoroutes.

Saluant les propositions de Yan Jiehe, le chef du gouvernement vietnamien a demandé au groupe de mener rapidement les projets déjà mis en œuvre ; étudier et discuter avec la ville de Hanoï et les agences concernées de la possibilité de participer à la mise en œuvre d'autres grands projets d'infrastructures, tels que la route reliant l'aéroport de Gia Binh au centre-ville de Hanoï, le pont Ngoc Hôi, la ligne de chemin de fer urbain Van Cao-Hòa Lac, ainsi que la mise en œuvre de partenariats public-privé pour les extensions de l'autoroute Nord-Sud, le port maritime, l'aéroport, le chemin de fer, les projets de trains urbains à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, les lignes de métro, etc.

Le dirigeant vietnamien a émis l’espoir que le groupe assurera la mise en œuvre rapide des projets, avec une bonne qualité, de sécurité et d'efficacité.

Il s'agit de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh lors son déplacement en Chine.

