Gia Lai renforce la lutte contre la pêche INN grâce à un système d'alerte intelligent

La province de Gia Lai intensifie ses efforts contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En déployant un système d’alerte intelligent et des mesures de gestion rigoureuses, la province contribue activement à la stratégie nationale visant à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

Photo : Dinh Quân/VNA/CVN

Selon le sous-département des pêches, au 6 janvier 2026, Gia Lai recensait 5.744 navires de pêche immatriculés, tous enregistrés dans la base de données VNFishbase. Tous les navires en activité sont titulaires d'une licence de pêche valide. Dans les zones côtières, les navires non conformes sont gérés par les autorités locales grâce à un système de mise à jour quotidienne.

Ces navires sont tenus de mouiller aux emplacements désignés, d'afficher des panneaux d'identification et de s'engager à ne pas prendre la mer. Les autorités locales prennent des photos de l'état des navires et de leurs positions de mouillage afin d'assurer un suivi rigoureux.

Trân Minh Thông, président du Comité populaire de la commune de Phu My Dông, a déclaré que la localité compte actuellement 88 navires non conformes aux exigences d'exploitation, principalement en raison de permis expirés, de certificats d'inspection manquants ou de procédures incomplètes relatives au système de surveillance des navires par satellite (VMS). Parmi ceux-ci, 51 navires sont ancrés localement, 35 hors province, un est porté disparu et un autre fait l'objet d'un transfert de propriété.

Pour les navires ancrés localement, les autorités se sont coordonnées avec les garde-côtes afin d'empêcher tout départ jusqu'à ce que toutes les formalités légales soient remplies. Elles ont également installé des caméras de surveillance et clairement identifié les navires comme étant inaptes à la pêche.

Pour les navires ancrés hors de la province, des équipes d'intervention rencontrent directement les propriétaires pour exiger le retrait des engins de pêche et l'arrêt des activités.

Nguyên Huu Nghia, directeur du sous-département des pêches de Gia Lai, a indiqué que la province assure un fonctionnement continu des stations de surveillance côtières afin de superviser les activités de pêche via le VMS.

Des alertes sont émises en temps opportun et une coordination est mise en place avec les armateurs, les familles et les gardes-frontières dès qu'une infraction, telle qu'une perte de signal ou un franchissement de la zone de pêche autorisée, est détectée.

Depuis le 24 octobre 2025, Gia Lai exploite un système d'alerte automatique intelligent qui affiche instantanément des alertes et envoie des notifications lorsque des navires franchissent les zones autorisées ou perdent la connexion VMS pendant une période prolongée. Grâce à ce système, les déconnexions prolongées du signal VMS ont considérablement diminué, aucun incident n'ayant duré plus de six heures ces dernières semaines.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Duong Manh Tiêp, a déclaré que Gia Lai avait mené à bien les 19 missions confiées par le Premier ministre dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. La province continuera de privilégier une gestion rigoureuse de sa flotte, notamment en empêchant la navigation des navires non autorisés et en assurant un contrôle total des entrées et sorties de navires dans les ports.

Malgré des résultats probants, des défis subsistent : la gestion des navires opérant loin de leurs eaux territoriales d'origine, la complexité des réglementations sur les modifications techniques des navires, la stabilité des connexions VMS en haute mer. La résolution de ces obstacles nécessitera une coordination inter-provinciale accrue et un soutien politique continu afin de s'aligner pleinement sur les exigences de la Commission européenne.

VNA/CVN