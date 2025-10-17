Le Vietnam en première ligne pour construire un cyberespace sûr et durable

À l’heure où le numérique redessine les équilibres mondiaux, le cyberespace est devenu à la fois un levier de développement sans précédent et un terrain d’affrontement invisible.

Dans ce contexte, le Vietnam se positionne comme un acteur résolu à bâtir un environnement numérique sécurisé, éthique et durable. Renforçant son arsenal juridique tout en s’engageant dans la construction de normes internationales, notre pays défend une approche fondée sur le respect de la souveraineté, la non-ingérence et la coopération. Cette stratégie s’inscrit dans une vision globale: faire du cyberespace un vecteur de paix, de stabilité et de prospérité partagée.

Un cadre juridique national en évolution

Conscient des défis posés par la transformation numérique, le Vietnam a promulgué en 2018 une loi sur la cybersécurité, suivie d’une Stratégie nationale de cybersécurité à l’horizon 2025, avec une vision jusqu’en 2030. Ce socle est complété par plusieurs programmes d’action concrets.

Sur le plan international, notre pays participe activement aux initiatives régionales et mondiales en matière de cybersécurité, notamment au sein de l’ASEAN, de l’APEC, de l’Union internationale des télécommunications (UIT), et des Nations unies. Des accords bilatéraux ont par ailleurs été signés avec des partenaires stratégiques tels que le Japon, la République de Corée, Singapour, la Russie, les États-Unis ou encore l’Union européenne.

Ces partenariats concernent le partage d’information, la formation d’experts, la recherche technologique et la coordination en cas d’incident, comme nous l’indique Vu Duy Hiên, secrétaire général adjoint et chef de cabinet de l’Association nationale de cybersécurité.

"En matière de politique et de législation, nous pouvons nous inspirer des lois et des réglementations d’autres pays pour améliorer notre propre cadre juridique. Nous avons aussi à apprendre de leurs modèles d’organisation en matière de coordination, d’intervention en cas d’incident et de garantie de la sécurité de l’information. Par ailleurs, il est utile d'étudier la manière dont l’État soutient la mobilisation de l’ensemble de la société pour assurer la cybersécurité", explique-t-il.

La mise en place du Centre national de supervision de la sécurité du cyberespace permet aujourd’hui au Vietnam de partager en temps réel alertes et données avec ses partenaires internationaux. Le pays a aussi accueilli plusieurs exercices régionaux de cybersécurité dans le cadre de l’ASEAN, renforçant la résilience collective des États membres.

Ces efforts constants positionnent le Vietnam comme un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale en matière de sécurité numérique.

Bâtir un droit international du cyberespace

Au-delà de la coopération technique, le Vietnam joue un rôle moteur dans la construction d’un cadre juridique international régissant le cyberespace. Sa position est claire et constante : respecter la souveraineté, ne pas interférer dans les affaires intérieures d’un autre pays, utiliser le cyberespace à des fins pacifiques et pour le développement durable. Un code de conduite qui s’aligne pleinement avec la Charte des Nations unies et le droit international.

Le Vietnam est également l’un des pays les plus engagés dans les négociations autour de la Convention internationale contre la cybercriminalité, au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Sa participation active depuis près de cinq ans a été saluée par la communauté internationale.

Preuve de cette reconnaissance : en décembre 2024, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution désignant Hanoï comme ville hôte de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention, prévue pour la fin octobre 2025.

Un événement majeur dont Triêu Manh Tùng, directeur adjoint du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité technologique, tient à souligner l’enjeu.

"C’est la première fois que le nom de Hanoï est mentionné dans un document juridique mondial adopté par les Nations Unies, la Convention internationale contre la cybercriminalité. C’est un domaine de coopération d’une importance capitale pour les pays. La Convention créera un cadre juridique solide et favorable, permettant aux États signataires de mieux lutter contre la cybercriminalité", affirme-t-il.

Cette initiative illustre la volonté du Vietnam de contribuer à un ordre numérique fondé sur la confiance, la transparence et la coopération. Elle témoigne aussi d’une ambition plus large: construire un futur numérique partagé, dans lequel chaque pays peut participer à l’élaboration des règles du jeu.

Un message fort que le président de la République, Luong Cuong, a souhaité adresser à la veille de la cérémonie d’ouverture à la signature.

"Le Vietnam est pleinement conscient que, face à la nature transfrontalière du cyberespace, lutter efficacement contre la cybercriminalité exige solidarité, coopération entre États et respect du droit. Nous souhaitons que cet événement ne soit pas qu’une simple procédure juridique, mais devienne une plateforme de dialogue, de partage d’expériences et de renforcement des partenariats entre gouvernements, organisations internationales, acteurs privés… Ainsi, la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité sera un forum visant à garantir sa mise en œuvre effective et à encourager la coopération mondiale dans cette lutte", a-t-il déclaré.

Avec la participation attendue de près de 200 pays, la signature de la Convention à Hanoi sera un moment fort du multilatéralisme numérique, avec les Nations unies en chef de file. Pour le Vietnam, c’est aussi une manière de réaffirmer son engagement ferme à lutter contre la cybercriminalité et à œuvrer pour un monde numérique sûr, ouvert et porteur de paix.

