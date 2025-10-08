Les organes de presse clés et la presse dans le cyberespace au menu des députés

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a recommandé, lors de sa 50 e session tenue le 8 octobre à Hanoï, de compléter les dispositions sur les activités des organes de presse dans le cyberespace et le développement des organes et groupes de presse nationaux clés jouant un rôle dans l’orientation de l’information.

S’exprimant lors des débats sur le projet de loi sur la presse (amendée), le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déclaré que ce texte devrait prévoir un mécanisme approprié pour développer le journalisme révolutionnaire, accroître sa présence sur les plateformes sociales et maintenir le front de l’information face au développement des plateformes transfrontalières.

Le législateur suprême a également demandé de poursuivre la réorganisation du système de la presse de manière rationnelle, efficiente et efficace, conformément à l’esprit de la résolution N°18 du 6e plénum du Parti du 12e mandat en date du 25 octobre 2017 et à la révolution de la restructuration de l’appareil ; et de renforcer la responsabilité des organes directeurs et des autorités hiérarchiques.

Il est nécessaire de trouver des solutions efficaces, de traiter avec rigueur les violations, notamment celles commises sur Internet ; de diffuser efficacement l’information, de créer un consensus et une confiance sociale, de susciter l’aspiration à un Vietnam fort et prospère et d’encourager les modèles et méthodes innovants, a-t-il indiqué.

En plus des six organes de presse - la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam, l’Agence Vietnamienne d’Information, les journaux Nhân Dân (Peuple), Quân đội nhân dân (Armée populaire) et Công an nhân dân (Police populaire), des organes de presse multimédia clés dans certaines localités ou certaines institutions ont occupé une certaine position dans les activités de presse.

Concernant le mécanisme financier spécifique, le président de l’Assemblée nationale a suggéré de l’étudier attentivement, de garantir une base adéquate pour les contenus liés à l’économie de la presse, de fournir des instructions précises et de créer des conditions favorables à leur mise en œuvre par les organes de presse.

Les activités de la presse dans le cyberespace doivent garantir la souveraineté nationale et la sécurité de l’information, a-t-il ajouté.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a fait savoir que le Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est mis d’accord pour l’essentiel avec l’orientation politique pour le développement de la presse vietnamienne énoncée dans le projet de loi.

Elle a toutefois recommandé de poursuivre l’élaboration de dispositions plus précises et plus réalistes concernant les politiques de soutien au développement de la presse, de clarifier les ressources et les mécanismes financiers pour mettre en œuvre les mécanismes financiers afin d’assurer la cohérence avec les réglementations sur l’investissement public, les finances, le budget, le travail et les technologies.

