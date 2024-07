Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, député du peuple

Ayant assumé le poste de président de l’Assemblée nationale pour les XIe et XIIe mandats, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a proposé des orientations pour rendre plus efficace des activités l'organe législatif vietnamien, digne d’un représentant de la volonté et des aspirations du peuple