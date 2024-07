Cérémonie commémorative du secrétaire général Nguyên Phu Trong

Les funérailles nationales du secrétaire général Nguyên Phu Trong, avec de nombreux messages de condoléances touchantes et affectueuses des amis internationaux au Parti, à l’État vietnamiens et à la famille du dirigeant défunt ; et encore d’autres évènements importants sur divers domaines du pays. Voici un tour d’horizon des actualités majeures de cette semaine écoulée.

Les funérailles nationales du secrétaire général Nguyên Phu Trong

Le Vietnam a observé les 25 et 26 juillet un deuil national suite au décès le 19 juillet du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, à 80 ans. Le Comité d’organisation des funérailles du chef du PCV a affirmé que plus de 5.600 délégations (soit plus de 252.000 personnes) avaient rendu hommage au dirigeant défunt du 25 juillet au 26 juillet à 12h00 à la Maison funéraire nationale à Hanoï, dans son district natal de Dông Anh (en banlieue de Hanoï) et au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville. Sans compter plus de 3.000 autres délégations qui sont allées adresser leurs condoléances à 94 représentations du Vietnam à l’étranger, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères. Le 27 juillet, soit le lendemain du deuil national de deux jours, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, accompagné d’une délégation américaine envoyée par le président Biden, est venu au soir offrir de l’encens en hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong et présenter ses condoléances à son épouse Ngô Thi Mân et à sa famille, dans leur résidence de la rue Thiên Quang à Hanoï.

De nombreuses activités de gratitude en l'honneur de la journée des invalides de guerre et des héros morts pour la patrie

En l’honneur du 77e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie, une délégation des dirigeants du Parti et de l’État est allée fleurir le Mémorial qui leur est dédié et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï. À cette occasion, les dirigeants ont également rendu visite et offert des cadeaux à des personnes méritantes dans différentes localités du pays.

Le Vietnam à la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN

Le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé du 25 au 27 juillet à Vientiane, au Laos, à la 57e conférence ministérielle des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM 57). Les participants ont adopté un communiqué conjoint reflétant pleinement l’évolution du bloc régional, la coopération régionale sur chaque pilier de la communauté, les relations extérieures de l’Association ainsi que des questions mondiales cruciales l’intéressant. Dans ce cadre, le diplomate vietnamien a également participé à la 15e réunion ministérielle des Affaires étrangères Mékong - Japon (MJC 15) et à la 12e réunion ministérielle des Affaires étrangères Mékong - République de Corée (MKC 12). C’est la première fois que ces deux réunions se tiennent après trois ans d’interruption.

Derniers résultats de la délégation vietnamienne aux JO-2024

Seize athlètes vietnamiens se disputeront la gloire olympique à Paris, où la cérémonie d’ouverture des Jeux a eu lieu le 26 juillet avec la Seine pour décor, sous une pluie battante. Derniers résultats de la délégation vietnamienne au 28 juillet : la rameuse Pham Thi Huê s’est qualifiée pour les quarts de finale Skiff - femmes, tandis que la tireuse Trinh Thu Vinh s’est classée 4e en finale de pistolet à air comprimé 10m femmes, manquant de peu une médaille aux JO de Paris.

