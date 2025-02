Le Vietnam élargit ses horizons commerciaux dans la région Sud de l’Inde

Photo : VNA/CVN

L’événement prestigieux, organisé par la Kerala State Industrial Development Corporation (KSIDC) sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, visait à attirer d’importants investissements nationaux et internationaux dans divers secteurs essentiels à la croissance économique de l’État.

Plus de 100 stands d’exposition ont été installés lors de l’événement, présentant divers produits allant de la technologie de défense aux compléments alimentaires.

La présence importante du Vietnam a été marquée par son pavillon de 60 m², le plus grand parmi les participants internationaux. Des produits de base tels que les épices et le café, ainsi que les offres touristiques des leaders du secteur VietJet et Vietravel étaient à l’honneur.

L’ambassade du Vietnam a organisé une session de réseautage commercial avec le Kerala, axée sur le commerce, l’investissement et le tourisme. La délégation de la province de Lai Châu, ainsi que des représentants des secteurs vietnamiens des épices, du commerce, de la technologie, du tourisme et de l’aviation, ont activement participé à ces discussions.

L’ambassadeur Nguyên Thanh Hai a souligné que le Vietnam et le Kerala disposaient d’un énorme potentiel de coopération, notamment dans les domaines des fruits de mer, de la technologie et de l’innovation, du tourisme et des ports maritimes. Il a exprimé son espoir d’une collaboration plus forte dans les temps à venir.

Le Kerala, avec son PIB d’environ 140 milliards de dollars en 2023, figure parmi les dix États les plus puissants économiquement de l’Inde. Les politiques favorables pour les entreprises, les infrastructures modernes et les processus d’approbation des investissements simplifiés de la région ont créé un environnement attractif pour les investisseurs internationaux.

VNA/CVN