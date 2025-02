Lutte contre la pêche INN : aucune infraction à Tiên Giang depuis deux ans

Depuis 2022, la province de Tiên Giang, située dans le delta du Mékong, n'a enregistré aucun cas de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), une réussite attribuée aux efforts soutenus de sensibilisation auprès des professionnels du secteur.

Trân Hoang Nhât Nam, directeur adjoint du Département provincial de l'agriculture et du développement rural, a souligné l'amélioration significative de la conscience des armateurs et des pêcheurs, comme en témoigne la réduction du nombre de navires de pêche hauturière suspectés de violer les réglementations contre la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

Dans le district de Go Cong Dong, qui compte 704 navires de pêche, les garde-frontières locaux ont collaboré avec les agences compétentes pour renforcer la sensibilisation et la formation concernant les dispositions des lois vietnamiennes et internationales sur les produits halieutiques.

Le colonel Truong Cong Sau, chef adjoint des garde-frontières provinciaux, a précisé que tous les armateurs doivent désormais signer des engagements contre la pêche INN avant de quitter les ports maritimes. Leurs activités en mer sont étroitement surveillées grâce à des équipements professionnels.

Par ailleurs, les garde-frontières provinciaux ont mené des campagnes de sensibilisation sur les médias et ont distribué aux armateurs et pêcheurs des dépliants détaillant les réglementations contre la pêche INN et la mise en œuvre de la Loi sur la pêche, a ajouté Truong Cong Sau.*

VNA/CVN