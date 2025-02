Les exportations de noix de coco n’ont jamais autant rapporté au Vietnam

En 2024, les exportations de noix de coco fraîches et de produits à base de noix de coco du Vietnam ont dépassé un milliard de dollars, soit le chiffre d’affaires le plus élevé au cours des 14 dernières années.

Récemment, l’industrie de la noix de coco est devenue un secteur économique clé dans les régions du delta du Mékong et de la côte centrale du Sud. Grâce à l’approbation des États-Unis et de l’Europe ainsi qu’au protocole avec la Chine, la noix de coco vietnamienne s’ouvre les portes de marchés gigantesques, propulsant ainsi le secteur à un niveau supérieur.

Photo: VNA/CVN

Selon les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes, fin 2024, les exportations de noix de coco fraîches et de produits à base de noix de coco du Vietnam ont atteint près de 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 20 % en glissement annuel. Sur ce total, la valeur d’exportation de noix de coco fraîches était de 390 millions de dollars, soit une augmentation de 61 % en glissement annuel.

C’est la première fois depuis 14 ans que les noix de coco rapportent au Vietnam un chiffre d’affaires à l’exportation de plus d’un milliard de dollars.

Actuellement, le Vietnam compte plus de 200 000 hectares de cocotiers, dont un tiers répond aux normes biologiques des États-Unis et de l’Union européenne, répartis principalement dans les provinces de la côte centrale du Sud et le delta du Mékong.

Parmi ces provinces, Bên Tre possède la plus grande zone de culture de noix de coco au Vietnam, avec plus de 80 000 hectares, soit 88 % du total dans le delta du Mékong et 42 % au niveau national, et une production totale de plus de 700 millions de fruits par an. Elle gagne plus de 400 millions de dollars en expédiant des noix de coco à l’étranger chaque année.

En 2018, les noix de coco de Ben Tre ont reçu le certificat d’indication géographique de l’Office national de la propriété intellectuelle (relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies). La province a également enregistré des codes de zone de culture conforme aux normes biologiques sur près de 8 400 hectares, avec plus de 12 800 ménages participants.

À présent, le Vietnam compte plus de 600 entreprises opérant dans la production et la transformation de la noix de coco, avec une productivité annuelle de 2 millions de tonnes.

Donner un nouvel élan à l’industrie de la noix de coco

Les cocotiers sont l’un des six sujets clés du Projet de développement des principales cultures industrielles d’ici 2030, publié par le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, en vertu de la décision N° 431/QD-BNN-TT en 2024.

Ce projet fixe comme objectif, d’ici 2030, d’augmenter la superficie totale consacrée à la culture de la noix de coco à environ 195 000 et 210 000 hectares. La principale zone de culture de ce fruit dans le delta du Mékong s’étendra sur environ 170 000 et 175 000 hectares. La production annuelle de noix de coco devrait atteindre de 2,1 à 2,3 millions de tonnes.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural vise également à développer une industrie de la noix de coco hautement compétitive sur le marché mondial.

Les noix de coco vietnamiennes disposent d’un grand avantage concurrentiel sur le marché international. Le Vietnam figure parmi les quatre premiers exportateurs de noix de coco en Asie-Pacifique et les cinq premiers dans le monde. Il se classe au 6e rang mondial des producteurs de noix de coco, avec une production annuelle approchant les deux millions de tonnes, une productivité et une qualité parmi les meilleures au monde.

La Chine est le principal marché d’exportation du Vietnam, représentant 25 % de la valeur des exportations nationales de noix de coco. En août 2024, le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des douanes chinoises ont signé un protocole autorisant l’exportation officielle de noix de coco fraîches du Vietnam vers le marché chinois. Ce document ouvrira de nouvelles opportunités pour le Vietnam d’augmenter les exportations de ce fruit.

D’autre part, le Vietnam est actuellement le troisième plus grand fournisseur de noix de coco de la Chine, occupant plus de 20 % de parts de marché. Outre la Chine, les noix de coco vietnamiennes, grâce à son prix avantageux et à son goût sucré, mais rafraîchissant, sont populaires sur de nombreux marchés étrangers, tels que l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, le Canada et la République de Corée.

Malgré les résultats positifs obtenus ces dernières années, la filière de la noix de coco du Vietnam dispose encore d’un grand potentiel de croissance.

Selon Cao Ba Dang Khoa, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne de la noix de coco (Vietnam Coconut Association), la demande de noix de coco fraîches est de plus en plus en forte augmentation en Chine et sur d’autres marchés, tels que l’Inde ou le Moyen-Orient. Cette année, les exportations vietnamiennes de noix de coco fraîches devraient atteindre plus de 400 millions de dollars.

Les cocotiers constituent une véritable mine d’or pour l’économie nationale. Outre l’exportation de fruits frais vers les États-Unis, l’Australie et la Chine, ils alimentent une industrie de transformation florissante, donnant naissance à une multitude de produits, tels que l’huile de coco, la pulpe de coco, le lait de coco, le charbon de bois de coco, les produits cosmétiques et bien d’autres encore.

L’Association mondiale de la noix de coco prévoit que le taux de croissance de la filière de la noix de coco pourrait atteindre une moyenne de 10 % par an dans les temps à venir. Certains produits à base de noix de coco auraient des taux de croissance plus élevés, comme la crème glacée, l’eau, l’huile et la gelée de noix de coco, de 15 à 36 %.

Cao Ba Dang Khoa a également souligné que, pour augmenter la valeur des cocotiers, cette filière vietnamienne devait se concentrer sur le développement de l’industrie de transformation.

Le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les unités concernées pour renforcer la connexion entre les chaînes de production et d’approvisionnement, diversifier les débouchés et attirer les investissements dans l’amélioration des infrastructures et le développement de marques. Cela vise à assurer un développement durable et efficace de la filière vietnamienne de la noix de coco.

NDEL/VNA/CVN