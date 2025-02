L’économie vietnamienne se hisse à la quatrième place dans l’ASEAN

Selon les dernières statistiques collectées par le magazine Mékong ASEAN, le Vietnam a fait une percée en 2024, avec un PIB estimé à 476,3 milliards de dollars.

L’année dernière, le Vietnam a pris la tête de l’ASEAN-6 en termes de taux de croissance du PIB, avec 7,09% de croissance.

Le pays s’est classé cinquième dans l’ASEAN-6 en termes de PIB par habitant, avec 4.711 dollars.

La XVe Assemblée nationale a adopté le 19 février une résolution dans laquelle l’organe législatif a accepté la proposition du gouvernement de relever l’objectif de croissance du PIB de 2025 à 8%.

L’échelle du PIB du pays devrait dépasser cette année 500 milliards de dollars et le PIB par habitant devrait dépasser 5.000 dollars.

Sur la base des projections du Fonds monétaire international (FMI), la plateforme de visualisation statistique Seasia Stats prévoit que le PIB du Vietnam atteindra 506 milliards de dollars cette année, ce qui le placera au 33e rang mondial.

Croissance économique impressionnante

Seasia Stats souligne la croissance économique impressionnante du Vietnam, ajoutant que l’économie vietnamienne connaît une expansion rapide, grâce à son boom manufacturier et aux investissements étrangers.

Par ailleurs, le Center for Economics and Business Research basé au Royaume-Uni a noté qu’avec un taux de croissance annuel moyen de 5,8% au cours des cinq prochaines années, le PIB du Vietnam devrait dépasser celui de Singapour, pour atteindre 676 milliards de dollars d’ici 2029.

D’ici 2039, le PIB du Vietnam pourrait atteindre 1,41 billions de dollars, ce qui le placerait au 25e rang mondial.

Selon un nouveau rapport publié par Oxford Economics, le premier cabinet de conseil économique indépendant au monde, l’économie du Vietnam se distinguera parmi les six pays de l’ASEAN, avec une croissance plus rapide que celle de ses pairs au cours des prochaines années.

Le rapport a noté que la croissance du PIB du pays atteindra 6,5% en 2025, tirée par un secteur manufacturier solide et une reprise rapide de la demande intérieure.

Dans ce contexte, les fondamentaux manufacturiers restent solides et soutenus par des vents arrière structurels.

L’une des principales sources de croissance du Vietnam l’année prochaine sera ses exportations manufacturières. Le Vietnam est un centre connu d’assemblage, d’emballage et de test (APT), la prochaine étape du processus de fabrication de puces après la fabrication. La plus grande installation APT d’Intel se trouve au Vietnam, et l’usine de puces d’Amkor Technology de 1,6 milliard de dollars dans la province de Bac Ninh devrait entrer en service en 2025.

Les autres grands secteurs exportateurs sont les machines et les appareils électriques, les textiles et l’agriculture. Un coup de pouce devrait provenir de la concentration anticipée des commandes d’exportation l’année prochaine en prévision des tarifs douaniers, qui pourraient suffire à compenser la faiblesse de la demande d’électronique à court terme.

Selon Oxford Economics, la croissance des flux d’IDE continuera d’être maintenue, bien qu’à un rythme plus lent. Elle s’attend à ce que la croissance des investissements en 2025 atteigne 7,2%, soit plus que les 6,9% prévus pour cette année.

