Hô Chi Minh-Ville accueille un groupe de plus de 200 touristes indiens des MICE

Mardi 12 février, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a annoncé que du 9 au 12 février, la Société par actions d'investissement, de commerce et de tourisme Koji en collaboration avec la Compagnie touristique de Skydays (Inde), a accueilli et servi un groupe de plus de 200 touristes indiens des MICE du groupe Cryptriva.

Selon le programme à Hô Chi Minh-Ville, le groupe de plus de 200 touristes indiens des MICE a participé à de nombreuses activités diverses telles que la participation à des conférences, un séjour à l'hôtel Ramana Saigon et la visite de destinations célèbres: le Palais de la Réunification, la Poste centrale, la cathédrale de Notre-Dame, l'Opéra municipal, le marché traditionnel Bên Thành, ainsi qu’un tour nocturne dans le centre-ville en bus à impériale.

Ce groupe indien a également participé à un circuit sur le Mékong jusqu’à la ville de My Tho (Tiên Giang), visité les tunnels de Cu Chi, expérimenté des activités pratiques telles que le tir à l'AK47 et dégusté la cuisine vietnamienne et indienne dans des restaurants réputés. Ils ont également assisté au dîner de gala du 11 février au Centre de conférence et de mariage du Métropole.

L’événement confirme que Hô Chi Minh-Ville est une destination qui attire de plus en plus l’attention et qui est choisie par les groupes de touristes internationaux de MICE. C’est entre autre le résultat des efforts continus de la localité pour développer le secteur du tourisme durable, visant à devenir la première ville touristique intelligente et dynamique d’Asie.

Lors de la cérémonie de réception, Nguyên Trân Tâm Hà, directrice adjointe du Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a adressé ses salutations et offert des fleurs au chef de ce groupe de touristes indiens.

Le directeur adjoint Nguyên Trân Tâm Hà a déclaré : "Nous sommes très heureux que vous ayez choisi Hô Chi Minh-Ville comme destination touristique. Avec des avantages et des potentiels exceptionnels, ainsi que la confiance des touristes, l'industrie touristique de la ville continuera de s'efforcer de se développer plus fortement, d'améliorer constamment la qualité des services et d'affirmer sa position comme l'une des principales destinations touristiques au Vietnam. Hô Chi Minh-Ville sera une destination dynamique, alliant modernité et valeurs culturelles uniques, promettant d'offrir aux visiteurs des expériences inoubliables".

De nombreux prix internationaux prestigieux

En 2024, Hô Chi Minh-Ville a fait forte impression avec de nombreux prix internationaux prestigieux tells que : "Première destination de voyage d'affaires en Asie", "Première destination asiatique pour les festivals et événements", "Mmeilleur office de tourisme urbain d’Asie" et "Meilleure exposition du commerce d'Asie". Par ailleurs, le magazine de voyage CN Traveler a récemment classé Hô Chi Minh-Ville parmi les 25 destinations incontournables à visiter en 2025. Une autre réalisation notable est le prix de "Meilleure destination MICE d'Asie".

Il s’agit d’étapes importantes dans la stratégie de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville dans le monde, tout en renforçant la valeur de la marque et la position de la localité, en honorant l'histoire et affirmant également sa position sur la carte du tourisme international.

En 2025, Hô Chi Minh-Ville fixe pour objectif l’accueil de 8,5 millions de visiteurs internationaux. L’industrie touristique a également identifié des plans clés pour attirer les touristes, ainsi qu'une série d'activités promotionnelles et publicitaires à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) est considéré comme l'un des produits touristiques typiques, avec un rôle clé dans la contribution au fort développement de l'industrie du tourisme. Il continue de s’affirmer comme fer de lance stratégique, apportant un grand potentiel à la construction d’une industrie touristique durable pour Hô Chi Minh-Ville dans le futur.

L'industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville devrait continuer à croître fortement en 2025, en maintenant un taux de croissance durable et stable, permettant à la ville de continuer à être la "Meilleure destination MICE d'Asie".

Texte et photos : Tân Dat/CVN