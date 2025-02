L'automobile vietnamienne est repartie plein pot

Photo : VNA/CVN

Leurs réussites remodèlent la position de l’industrie tout en ouvrant de nouvelles opportunités de développement dans un contexte de concurrence mondiale féroce.

Hyundai Thành Công Vietnam (HTV), une joint-venture entre le groupe vietnamien Thành Công et le groupe coréen Hyundai Motor, a exporté le premier lot de voitures Hyundai Palisade vers la Thaïlande en octobre 2024, marquant la première fois que le Vietnam expédie des véhicules de tourisme vers le pays longtemps considéré comme le centre de fabrication automobile de l’Asie du Sud-Est. La Palisade, fabriquée dans la province de Ninh Binh, présente plus de 40% de contenu local, ce qui lui permet de bénéficier des avantages tarifaires nuls dans le cadre de l’accord de libre-échange de l’ASEAN (AFTA).

Le président du groupe Thành Công, Nguyên Anh Tuân, a déclaré que l’exportation de véhicules Hyundai valide non seulement la qualité des produits fabriqués au Vietnam, mais élève également les marques vietnamiennes dans le paysage régional. Le succès de l’entreprise est une démonstration éclatante de la nécessité de capitaliser sur les accords de libre-échange pour améliorer l’avantage concurrentiel.

Au-delà de la Thaïlande, l’entreprise envisage désormais de s’étendre en Indonésie, aux Philippines et au Myanmar, tout en développant de nouveaux modèles B-SUV et D-SUV adaptés aux consommateurs de l’ASEAN.

Thaco atteint le monde avec un contenu local

Truong Hai Automobile Joint Stock Company (Thaco) s’est imposée comme un pionnier dans la mise en avant de véhicules "made in Vietnam" sur la scène mondiale. En 2020, elle a exporté plus de 1.400 camions et bus, ainsi que des milliers de tonnes de composants au Japon, en République de Corée (RoK) et en Thaïlande. Trois ans plus tard, l’entreprise a vendu plus de 2.000 camions et bus à des marchés aussi exigeants que le Japon, la République de Corée, le Moyen-Orient et la Thaïlande, gagnant des millions de dollars.

Leurs réalisations en 2024 comprennent l’exportation de bus couchettes de luxe aux Philippines et de pièces de carrosserie Kia New Carnival en Inde, générant 12,6 millions de dollars de revenus.

Thaco a également investi massivement dans son complexe automobile de Chu Lai dans la province de Quang Nam, un centre de production moderne qui répond à la demande de consommation intérieure tout en créant des produits conformes aux normes mondiales, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux composants importés.

Photo : VNA/CVN

Révolution des véhicules électriques

VinFast est devenu le fabricant phare de véhicules électriques du Vietnam sur la scène internationale. Depuis ses débuts au Mondial de l’automobile de Paris 2018, l’entreprise a rapidement étendu sa présence, exportant des milliers de voitures VF 8 et VF 9 aux États-Unis, au Canada et en Europe, qui ont les normes techniques les plus strictes au monde.

L’année 2024 a marqué un tournant, car l’entreprise s’est efforcée de construire un écosystème complet, de la production de batteries au développement de bornes de recharge et à l’expansion de son réseau de bureaux internationaux. Après le début des travaux de sa première usine à l’étranger - aux États-Unis - en juillet 2023, VinFast a lancé la construction d’une usine en Inde en février 2024 et d’une autre en Indonésie cinq mois plus tard, dans le but d’améliorer sa capacité de fabrication pour mieux répondre à la demande sur les marchés clés.

En plus de ses technologies de pointe, VinFast s’engage à promouvoir le développement durable, en s’engageant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à investir dans des solutions d’énergie renouvelable. Cela a amélioré le prestige de l’entreprise tout en affirmant le rôle pionnier du Vietnam dans la révolution mondiale des véhicules électriques.

Photo : ST/CVN

Malgré des réalisations notables, l’industrie automobile vietnamienne est confrontée à des défis permanents, notamment des coûts de production et de logistique élevés, ainsi qu’une forte concurrence avec d’autres pays. Cependant, le soutien du gouvernement par le biais de politiques préférentielles et d’investissements dans les infrastructures, associé à des accords de libre-échange, a créé des conditions favorables à la croissance des entreprises automobiles.

En particulier, des accords tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange Union européenne - Vietnam (EVFTA) ont considérablement réduit les droits de douane à l’importation et amélioré la compétitivité des exportations, offrant un levier crucial à des entreprises comme Hyundai Thành Công, Thaco et VinFast pour étendre leurs opérations et renforcer leurs positions sur le marché.

Le redressement remarquable de l’industrie représente plus qu’une simple valeur économique, car il constitue une source d’inspiration, mettant en valeur l’ambition et l’innovation du peuple vietnamien. Le succès des entreprises démontre des progrès exceptionnels tout en ouvrant la voie à un avenir brillant dans la fabrication automobile nationale.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a déclaré que l’exportation a confirmé la qualité des véhicules "made in Vietnam", qui répondent désormais à des normes internationales strictes. Cela crée une base solide pour que les produits automobiles vietnamiens puissent accéder à des marchés plus exigeants tout en maximisant les avantages des accords de libre-échange signés.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce continuera d'accompagner les entreprises dans le processus de développement de l’industrie, a-t-il ajouté.

VNA/CVN