Découvrez la classe affaires avec Vietjet et recevez jusqu'à 20% de réduction

Opportunité en or de vivre l'expérience «Business Class Day» ! Vietjet propose des promotions attractives jusqu'à 20% de réduction, uniquement le 20 février 2025, applicables aux classes de billets Business et SkyBoss.

Photo : Vietjet/CVN

Voyagez entre le 5 mars et le 29 mai 2025 en réservant dès maintenant votre vol sur www.vietjetair.com, via l’application mobile Vietjet Air ou auprès des billetteries et agents officiels du monde entier.

La classe affaires est le choix privilégié pour les vols long-courriers à destination et en provenance de l’Australie et de l’Inde, avec des cabines privées et des sièges spacieux à bord des avions gros-porteurs A330 modernes. Vietjet invite ses passagers Business et SkyBoss à une expérience de voyage haut de gamme, incluant des privilèges exclusifs : enregistrement prioritaire, accès aux voies réservées, salons VIP luxueux, ainsi qu’un festin culinaire éco-responsable composé de plats chauds, frais et raffinés. Le tout, servi par un équipage professionnel offrant un service attentionné, avec en prime une assurance voyage Sky Care gratuite.

Minh Thu/CVN