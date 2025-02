Les expositions ProPak Vietnam et DrinkTech Vietnam prévues en mars

Le 18ᵉ Salon international sur la transformation et l'emballage du Vietnam (ProPak Vietnam 2025) et le 2ᵉ Salon international des technologies des boissons du Vietnam (DrinkTech Vietnam 2025) se tiendront du 18 au 20 mars au Centre international de conférences et d'expositions de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Les événements de cette année offriront de nombreuses opportunités de réseautage pour les entreprises nationales et internationales des secteurs de la transformation, de l'emballage et des technologies des boissons. Les expositions présenteront des solutions innovantes visant à optimiser la production, améliorer l'efficacité et soutenir le développement durable.

Ben Wong, directeur général d'Informa Market Vietnam, co-organisateur des événements, a indiqué que ProPak Vietnam 2025 accueillera plus de 340 exposants en provenance de 26 pays et territoires. Ces exposants incluront des fournisseurs mondiaux de premier plan de matériaux et de technologies pour le traitement et l’emballage des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques, ainsi que des fournisseurs de solutions pour l’impression, le codage, le marquage, l’étiquetage, les opérations de laboratoire et les services connexes.

Quant à DrinkTech Vietnam 2025, l’exposition présentera des technologies, équipements et solutions de pointe pour l’industrie des boissons, attirant ainsi les principaux acteurs du secteur vietnamien de l’alimentation et des boissons. L’événement offrira également des séances de réseautage professionnel, des présentations de produits et des démonstrations technologiques en direct.

