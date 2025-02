Pour atteindre une croissance économique d'au moins 8% en 2025

Lors de la conférence entre le gouvernement et les localités tenue le matin du 21 février, les dirigeants des ministères, des agences et des localités ont exprimé leur détermination à mettre en œuvre efficacement la Conclusion n° 123 du Comité central du Parti communiste du Vietnam, la Résolution de l’Assemblée nationale ainsi que la Résolution n° 25 du gouvernement.

L’objectif est d'assurer une croissance conforme aux indicateurs fixés, contribuant ainsi à porter la croissance économique nationale à 8% ou plus en 2025, et à poser des bases solides pour une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l'engagement des ministères, des agences et des localités à accomplir les missions assignées.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que tous les niveaux et secteurs devaient adopter une approche innovante et audacieuse, avec une volonté ferme, un effort soutenu, des actions résolues et une mise en œuvre opportune, flexible et efficace. Il a insisté sur la nécessité d’assurer une coordination cohérente et efficiente entre les différentes parties prenantes, y compris le secteur privé et la population.

Le chef du gouvernement a mis en garde contre tout relâchement ou excès de confiance, malgré les réalisations notables du pays. Il a insisté sur l’importance de tirer les leçons du passé et a exigé que, dans les temps à venir, la croissance économique soit rapide mais durable, en maintenant la stabilité macroéconomique, en garantissant le bien-être social et le respect de l’environnement.

Moteurs essentiels de la croissance

Selon Pham Minh Chinh, la croissance économique doit être fondée sur les sciences et les technologies, l'innovation, la transformation numérique et un capital humain de haute qualité, considérés comme les moteurs essentiels du développement économique.

Le Premier ministre a également demandé aux ministères, agences et localités de continuer à améliorer l’efficacité de l’application des lois, en assurant une organisation administrative rationalisée, performante et efficace, et en accélérant les réformes administratives.

Soulignant l'impératif de préserver la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et de garantir les grands équilibres économiques, il a précisé que la politique monétaire devait être conduite de manière proactive, flexible, opportune et efficace. Cette dernière doit être coordonnée avec une politique budgétaire expansionniste modérée, ciblée et sélective, afin de stimuler la croissance du crédit en faveur des secteurs prioritaires et des moteurs de développement.

Les ministères, agences et localités doivent également accélérer le décaissement des investissements publics, avec un objectif de taux de décaissement d’au moins 95% en 2025.

Enfin, le Premier ministre a souligné l'ampleur des défis à relever, les jugeant déterminants pour l'avenir du pays dans cette nouvelle ère. Il a lancé un appel à la mobilisation générale, invitant tous les acteurs à unir leurs forces pour «créer l'élan, l'énergie et la dynamique» nécessaires à l'entrée du pays dans une ère de prospérité et de développement.

VNA/CVN