Un message de paix et de développement à la communauté internationale

Sur invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, le président vietnamien Luong Cuong participera à la cérémonie de célébration du 80 e anniversaire de la victoire sur le fascisme, qui se tiendra en Chine du 2 au 4 septembre 2025.

La présence du dirigeant vietnamien à l'événement important transmet un message stratégique du Vietnam sur la paix et le développement à ses amis régionaux et internationaux, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

Elle illustre également la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, ainsi que l’engagement du Vietnam en faveur d’une intégration internationale active et proactive, contribuant activement à un environnement de paix, de stabilité et de développement dans la région et dans le monde.

L'ambassadeur a mis en évidence le fait que la participation du président Luong Cuong à l’évènement en Chine, qui coïncidait avec les célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre au Vietnam, démontrait la détermination de la nation vietnamienne à renforcer sa responsabilité dans la protection de la paix, de la coopération et de la prospérité pour toute l’humanité.

La présence de trois délégations de haut niveau des deux pays - la participation du président Luong Cuong à la cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme en Chine, la visite du président de l'Assemblée populaire nationale de Chine Zhao Leji au Vietnam, et la la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin – presque au même moment, marque une nouvelle vague d'échanges de haut niveau. Cela témoigne de la volonté des deux pays de continuer à approfondir leur partenariat de coopération stratégique global et de construire une communauté d'avenir partagé.

Durant son séjour en Chine, le président Luong Cuong rencontrera des dirigeants chinois pour discuter des mesures visant à renforcer la confiance politique et à gérer les désaccords existants. Les deux parties échangeront également sur la situation de chaque pays et aborderont des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les discussions porteront aussi sur les orientations pour développer les échanges entre les peuples et renforcer la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'éducation. Cela inclut la formation de ressources humaines de haute qualité et le développement des activités de l'"Itinéraire rouge" pour les jeunes, afin de leur faire mieux comprendre la relation bilatérale et de les encourager à maintenir l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur Pham Thanh Binh, ce déplacement du président Luong Cuong contribuera à créer un nouvel élan pour les relations bilatérales, à promouvoir la construction de la communauté d'avenir partagé entre le Vietnam et la Chine. Cette visite aidera également chaque pays à atteindre ses objectifs de développement et à contribuer au développement général de la région.

