Vietnam Report dévoile son palmarès 2025 des entreprises les plus réputées

Le journal VietnamNet et la compagnie par actions Vietnam Report ont co-organisé mardi 28 octobre à Hanoi une cérémonie pour annoncer le classement des 10 et 5 entreprises les plus réputées des secteurs de l’agroalimentaire, des boissons, de la distribution, de l’emballage et de l’agriculture de haute technologie pour l’année 2025.

Le classement des 10 et 5 entreprises les plus réputées dans des secteurs clés - notamment l’agroalimentaire, les boissons, la distribution, l’emballage et l’agriculture de pointe - est une étude annuelle menée par Vietnam Report depuis 2012.

L’un des temps forts de l’édition de cette année a été le lancement du classement ALPHA30, qui recense les 30 principaux groupes d’investissement stratégiques au Vietnam. Cette initiative met à l’honneur 30 groupes de premier plan qui jouent un rôle déterminant dans l’orientation des flux de capitaux, l’élaboration de nouveaux modèles de croissance et la création de valeur durable pour l’économie.

Photo : VNN/CVN

D’après les données de Vietnam Report, le groupe ALPHA30 possède un actif total de près de 2,43 billiards de dôngs, emploie environ 540.000 personnes et génère un chiffre d’affaires de plus de 1,1 billiard de dôngs, soit environ 9,5 % du PIB nominal du Vietnam en 2024. L’actif moyen de chaque entreprise ALPHA30 s’élève à environ 81 billions de dôngs, soit 3,6 fois plus que celui d’entreprises comparables, ce qui confirme leur position dominante et leur statut de sociétés d’investissement stratégiques.

Vietnam Report a également publié le classement PROFIT500 - Top 500 des entreprises les plus rentables du Vietnam en 2025 - qui distingue les entreprises affichant des performances exceptionnelles, une solide capacité financière et une contribution positive à l’économie nationale.

Les secteurs clés mentionnés ci-dessus connaissent une profonde transformation, passant d’une croissance axée sur la taille à un développement en profondeur fondé sur la qualité. Les entreprises privilégient désormais la qualité des produits, les chaînes de valeur durables, l’innovation et la construction d’une image de marque écoresponsable, en phase avec les préoccupations des consommateurs. Elles investissent activement dans les technologies de production propres, les matériaux recyclés et les conceptions respectueuses de l’environnement.

Lê Van Son, directeur général adjoint permanent du groupe LC Foods, a indiqué que l’entreprise s’engageait à respecter des principes clés, notamment la promotion d’actions écologiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement ; la construction d’une culture d’entreprise équitable, diversifiée et inclusive ; l’accroissement de sa contribution responsable à la communauté ; et la garantie d’une transparence financière et de gouvernance.

Dans le contexte de la transition de l’économie vietnamienne vers un modèle de croissance verte et durable, le rôle des sociétés d’investissement stratégique prend une importance croissante.

Le classement ALPHA30 - Top 30 des groupes d’investissement stratégique au Vietnam - distingue 30 entreprises qui jouent un rôle moteur dans les flux de capitaux, façonnent de nouveaux modèles de croissance et créent de la valeur durable pour l’économie.

Lors de la cérémonie, les délégués et les invités ont participé à une table ronde intitulée «Décrypter l’ADN de l’investissement stratégique des principales entreprises vietnamiennes». Les intervenants ont partagé leurs visions, leurs expériences et leurs philosophies d’investissement en faveur du développement durable, considéré comme le fondement permettant aux entreprises vietnamiennes d’atteindre un niveau régional.

Cette année, Vietnam Report a également lancé officiellement la publication bilingue Vietnam Earnings Insight 2025, intitulée «Quartet de résolutions et la mise en place d’institutions novatrices pour l’économie vietnamienne : perspectives des grandes entreprises ».

Cette publication analyse la transformation économique du pays à travers trois piliers - la réforme du système institutionnel, le renforcement du rôle du secteur privé et le développement de la confiance des consommateurs - considérés comme des moteurs essentiels d’une croissance durable dans cette nouvelle phase de développement.

VNA/CVN