Catastrophes naturelles toujours imprévisibles l'an prochain

L'année 2025 s'annonce comme l'une des plus complexes et extrêmes en matière de catastrophes naturelles au Vietnam, notamment les typhons, les fortes pluies et les inondations. Les prévisions indiquent que ces catastrophes continueront d'évoluer de manière imprévisible l'an prochain.

Photo : VNA/CVN

Cette information a été révélée par Hoang Phuc Lâm, directeur adjoint du Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

À la fin du mois dernier, la Mer Orientale avait enregistré 15 typhons et six dépressions tropicales, un record absolu, dépassant le précédent record de 20 établi en 2017.

Par ailleurs, en octobre et novembre, les régions du Nord et du Centre du pays ont connu des épisodes répétés de fortes pluies généralisées.

Dans le Nord, du 6 au 8 octobre, sous l'influence du typhon Matmo et de ses restes, la région Nord-Est, et plus particulièrement Tuyên Quang, Thai Nguyên et Hanoï, a connu des pluies fortes à très fortes.

Dans le Centre du pays, deux épisodes de fortes pluies prolongées ont marqué le pays. Le premier s'est déroulé du 23 octobre au 3 novembre, touchant les provinces de Hà Tinh à Quang Ngai.

La seule station de Bach Ma a enregistré jusqu'à 1.740 mm de pluie le 27 octobre, un record journalier jamais enregistré au Vietnam. Le second épisode a eu lieu du 16 au 21 novembre, affectant les provinces de Quang Tri à Khanh Hoa.

Ces fortes pluies prolongées ont provoqué d'importantes inondations généralisées, avec des niveaux de crue dépassant les records historiques sur de nombreux cours d'eau. Jamais auparavant une année n'avait connu simultanément des crues exceptionnellement importantes et des crues historiques sur 20 rivières.

Hoang Phuc Lâm a souligné que, face à la formation de fortes tempêtes susceptibles d'impacter directement le territoire continental, les experts en prévision météorologique doivent se réunir et échanger régulièrement afin d'établir des évaluations pertinentes malgré les nombreuses incertitudes.

Un cas récent et marquant est celui du typhon Koto. Le matin du 25 novembre, alors qu'il s'agissait encore d'une dépression tropicale au-dessus du centre des Philippines, de nombreux centres de prévision régionaux et internationaux prévoyaient son intensification en typhon.

"Si nous n'alerteons pas rapidement, la population risque de ne pas avoir le temps de réagir, ce qui entraînera des pertes plus importantes. Mais si nous alertons rapidement et que le typhon ne se concrétise pas, cela peut facilement semer la panique parmi les habitants et les équipes de secours", a déclaré Hoang Phuc Lâm.

Il a ajouté que les typhons de fin de saison interagissent souvent avec de l'air froid et se produisent à de basses latitudes, ce qui rend les prévisions particulièrement difficiles.

Évolutions imprévisibles

Photo : VNA/CVN

Concernant l'année prochaine, Hoang Phuc Lâm a indiqué qu'un faible épisode La Niña pourrait se maintenir durant les premiers mois, avant de potentiellement évoluer vers des conditions neutres au cours du second semestre.

Durant les mois de janvier et février, au plus fort de l'hiver, le Nord pourrait être touché par de fortes vagues de froid, provoquant des épisodes de froid intense sur de vastes régions. Il faut s'attendre à du gel et du verglas, en particulier dans les provinces montagneuses du nord. À l'inverse, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud pourraient connaître des épisodes de pluie hors saison pendant la période sèche.

Selon Hoang Phuc Lâm, le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales l'année prochaine devrait se situer autour de la moyenne à long terme. Les vagues de chaleur devraient également se produire à une fréquence similaire à la moyenne à long terme, concentrées dans le Nord et le Centre du pays d'avril à août, avec un pic en juin et juillet, et dans les Hauts Plateaux du Centre et le sud de février à mai, avec un pic en mars et avril.

Pour la saison des pluies, le Nord, le Sud et les Hauts Plateaux du Centre devraient débuter aux alentours de la mi-mai, conformément à la moyenne à long terme. Dans la région centrale, elle commencera vers la fin août au Nord et vers la fin septembre au Sud.

Face à des changements climatiques de plus en plus manifestes, accompagnés de phénomènes météorologiques extrêmes et dangereux tels que des pluies torrentielles de courte durée, des crues soudaines et des glissements de terrain, Hoang Phuc Lâm a souligné que les autorités et les habitants doivent suivre et mettre à jour régulièrement les prévisions et les alertes hydrométéorologiques afin de mettre en œuvre de manière proactive des mesures de prévention et d'intervention opportunes.

VNA/CVN