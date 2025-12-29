Lào Cai

Accélérer la reconstruction de logements pour les sinistrés des inondations

Face aux lourdes conséquences des catastrophes naturelles successives en 2025, la province de Lào Cai mobilise l’ensemble de ses ressources pour stabiliser rapidement les conditions de vie des populations touchées.

Photo : VNA/CVN

En réponse à l’appel du Premier ministre dans le cadre de la "Campagne Quang Trung", les autorités provinciales ont lancé une mobilisation générale. Menée avec célérité et détermination, cette initiative vise un objectif clair : achever la reconstruction ou la réparation de tous les logements endommagés avant le Nouvel An lunaire du Cheval.

Sous l’effet des résidus du typhon N°10, la commune de Viêt Hông a enregistré l’effondrement total de deux habitations, tandis que 42 ménages ont dû être évacués en urgence en raison des risques élevés de glissements de terrain. Parmi eux, 35 foyers ont été relogés, tandis que neuf autres ont opté pour une stabilisation sur place après des travaux de sécurisation des talus.

Grâce à une coordination étroite entre les services locaux, les chantiers progressent conformément au calendrier. Au 26 décembre, les 35 logements prévus étaient tous en cours de construction, l'un d'eux étant déjà achevé. L’ensemble du programme devrait être finalisé d'ici le 10 février 2026.

Le budget alloué dépasse 3,5 milliards de dôngs, avec un soutien financier différencié selon le niveau de dégâts.

À l’échelle provinciale, les catastrophes naturelles ont endommagé 1.178 habitations en 2025. À ce jour, l’ensemble des logements totalement détruits ont bénéficié d’un appui, dont près de 70 déjà reconstruits.

Grâce à l’engagement résolu du système politique, au soutien du gouvernement central et à la générosité des donateurs, la "Campagne Quang Trung" porte ses fruits. Des centaines de ménages sinistrés ont ainsi la perspective d’accueillir le Nouvel An lunaire dans des logements neufs, sûrs et chaleureux, ouvrant l’année nouvelle sous le signe de l’espoir et d’un avenir meilleur.

VNA/CVN