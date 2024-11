Le Vietnam déterminé à mettre en œuvre les objectifs du Programme d'action de Pékin en matière d'égalité des sexes

Photo : VNA/CVN

L'information a été partagée par la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Nguyên Thi Hà lors de la Conférence ministérielle Asie-Pacifique de trois jours sur l'examen de Pékin, qui a été officiellement lancée le 19 novembre à Bangkok, en Thaïlande.

La conférence de Bangkok, qui a été convoquée par la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), en collaboration avec le Bureau régional d'ONU Femmes pour l'Asie et le Pacifique, a été fixée au 30e anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin.

Plus de .1.200 participants ont participé à la conférence et à 27 événements parallèles sur un large éventail de sujets liés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.

La vice-ministre Nguyên Thi Hà a confirmé qu'au cours des 30 dernières années et en particulier pour la période 2019-2024, le gouvernement vietnamien était déterminé à réaliser les objectifs de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin et d'autres engagements internationaux en matière d'égalité des sexes, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques nationales.

La nation a sérieusement intégré l'égalité des sexes dans l'élaboration de documents juridiques et de politiques visant à éliminer les réglementations discriminatoires à l'égard des femmes ou des hommes, a-t-elle déclaré.

Le Code du travail de 2019, la loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique de 2022, la loi sur l'assurance sociale de 2024 et d'autres documents juridiques contiennent de nouvelles réglementations pour garantir les droits des femmes, promouvoir l'égalité des sexes et prévenir et répondre à la violence sexiste et à la violence domestique.

La Stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour la période 2021-2030 a été adoptée avec une variété d'objectifs, de cibles et de solutions pour réduire l'écart entre les sexes, créer des conditions et des opportunités pour que les femmes et les hommes participent et bénéficient de manière égale de tous les domaines de la vie sociale, contribuant au développement durable du pays.

Photo : VNA/CVN

La participation active du gouvernement et des organisations sociopolitiques du niveau central au niveau local à la mise en œuvre des lois et des politiques a produit des résultats importants, a déclaré Ha, ajoutant que les femmes vietnamiennes représentent désormais 46,8% de la main-d'œuvre nationale. Le taux de participation des femmes au marché du travail est de 62,4%.

Le taux d'entreprises détenues par des femmes atteint 28,2%. De plus en plus de femmes entrepreneures et PDG vietnamiennes exceptionnelles ont été reconnues et honorées par des groupes économiques du monde entier.

En outre, l'écart entre les sexes à tous les niveaux d'éducation a été réduit, le système de soins de santé a été renforcé pour les femmes des minorités ethniques et celles qui migrent des zones rurales vers les zones urbaines, et le système de services d'assistance aux victimes de violences sexistes a été élargi et amélioré, selon la vice-ministre.

"Sur la base de l'expérience acquise, le Vietnam estime que pour réaliser des progrès en matière d'égalité des sexes, il est important d'avoir une conscience commune que le développement économique doit aller de pair avec la justice sociale et le progrès, la réduction de la pauvreté et la prise en charge des groupes vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, en renforçant davantage la gestion étatique de l'égalité des sexes et en intégrant l'égalité des sexes dans les programmes et initiatives à tous les niveaux et dans tous les domaines", a déclaré Nguyên Thi Hà.

Bien que des résultats encourageants aient été obtenus, comme de nombreux autres pays de la région, le Vietnam est confronté à un certain nombre de difficultés et de défis dans ce processus. Il s'agit notamment des stéréotypes sexistes qui existent encore et qui prendront du temps à changer, du manque de statistiques ventilées par sexe, du vieillissement rapide de la population, ainsi que des impacts négatifs du changement climatique, des catastrophes naturelles et des épidémies sur la vie des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Avec la volonté de maintenir et de promouvoir les acquis en matière d'égalité des sexes, le pays est déterminé à mettre en œuvre les solutions énoncées dans le Bilan national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin sur 30 ans, en visant une mise en œuvre réussie de l'Agenda 2030 sur le développement durable et en ne laissant personne de côté dans le processus de développement, a-t-elle déclaré.

Le Vietnam continuera également à renforcer le partenariat entre le gouvernement et les parties prenantes concernées, notamment les agences des Nations unies, afin de maximiser leur soutien et leurs résultats en matière d'égalité des sexes et de promotion des femmes, a conclu Nguyên Thi Hà.

