Lancement du premier Prix national de journalisme sur l’égalité des sexes

Le Prix national de journalisme 2024 sur l’égalité des sexes, le premier du genre au Vietnam, a été lancé vendredi 1 er novembre par l’Union des femmes vietnamiennes (VWU), ONU Femmes et l’Association des journalistes vietnamiens (AJV).

Lors de l’événement du 1er novembre, Nguyên Thi Minh Huong, vice-présidente de la VWU, a déclaré que les candidatures devraient refléter de manière véridique et variée les efforts de divers secteurs, organisations et de la société au sens large dans le domaine de l’égalité des sexes.

Photo: VNA/CVN

Les organisateurs espèrent que les oeuvres en lice mettront non seulement en évidence les problèmes urgents, mais proposeront également des solutions pratiques et durables dans le but de promouvoir des changements positifs dans la société.

Le prix se concentrera sur les trois thèmes principaux que sont la promotion de la prévention et de la réponse à la violence sexiste, la promotion de l’égalité des sexes dans la transformation numérique et la promotion de l’égalité des sexes dans le développement économique.

Le concours est ouvert aux articles de journalisme dans tous les formats médiatiques, y compris les journaux imprimés et en ligne, la radio et la télévision, publiés ou diffusés par des médis agréés entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2024.

Les candidatures éligibles doivent répondre aux critères du prix et se conformer à la Loi sur la presse et aux autres réglementations légales. Elles ne doivent pas avoir déjà participé ou reçu de prix d’autres concours de journalisme.

Chaque personne, organisation ou média soumet jusqu’à trois candidatures par e-mail : giaibaochi.binhdanggioi2024@gmail.com. Les candidatures seront acceptées du 1er au 30 novembre, la cérémonie de remise des prix étant prévue le 15 décembre.

VNA/CVN