Le Vietnam sensibilise davantage à l'égalité des sexes et aux droits des filles

Près de 300 délégués, dont des responsables éducatifs, des étudiants et des représentants d'organes des Nations Unies, se sont réunis à Vinh Long (Sud) le 12 octobre pour un événement axé sur la promotion de l'égalité des sexes et des droits des filles au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Organisé par ONU Femmes et l'UNESCO avec la collaboration du Service provincial de l'éducation et de la formation, l'événement visait à promouvoir l'égalité des sexes et à autonomiser les filles dans l'éducation.

L'événement comprenait des expositions, des jeux interactifs et des concours d'art, encourageant les étudiants à exprimer leurs points de vue sur le rôle des filles dans la construction de leur avenir.

Les étudiants ont participé à une tournée spéciale "Pékin+30 Bus Tour" qui a reconnu les progrès du Vietnam en matière d'égalité des sexes dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin au cours de ces 30 dernières années.

Des discours inspirants de femmes éminentes dans le domaine de l'éducation, du sport et des sciences ont motivé les étudiants, en particulier les filles, à envisager leur avenir et à poursuivre leurs rêves avec confiance.

Caroline Nyamayemombe, représentante d'ONU Femmes, a souligné l'importance de doter les filles de compétences en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) pour réussir dans une économie numérique et verte en évolution rapide.Le représentant de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a souligné le rôle essentiel des enseignants dans la promotion d'un système éducatif inclusif et équitable pour un avenir durable.

L'événement visait à sensibiliser davantage à l'importance d'investir dans l'éducation des filles et à honorer les contributions des éducateurs dans le soutien à leur développement global.

VNA/CVN