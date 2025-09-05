Des entreprises chinoises explorent les opportunités d’investissement à Cân Tho

Le Comité populaire de la ville de Cân Tho a reçu, le 5 septembre, Tang Li, consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre d’une visite visant à explorer les perspectives de coopération économique et d’investissement.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Ngoc Diêp, vice-présidente du Comité populaire de Cân Tho, a apprécié les contributions de la communauté des Hoa de la ville au développement socio-économique locale. Elle a également affirmé qu’avec l’élargissement de son espace administratif, Cân Tho cherche à attirer davantage de partenaires internationaux pour accélérer son développement, notamment dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, de l’agroalimentaire, de la mécanisation, de la logistique, du développement des infrastructures urbaines et portuaires. La ville encourage également les investissements dans les zones de haute technologie, les parcs technologiques et les pôles numériques.

Avec une superficie de plus de 6.300 km² et une population d’environ 4 millions d’habitants, Cân Tho ambitionne de devenir, d’ici 2030, un pôle de croissance majeur du delta du Mékong, une ville écologique, moderne et profondément ancrée dans l’identité culturelle de l’Ouest du Vietnam. À l’horizon 2050, Cân Tho vise à rejoindre le groupe des villes asiatiques bien développées, en tant que cité intelligente et agréable à vivre.

De son côté, le consul général Tang Li a exprimé l’intérêt des entreprises chinoises à coopérer avec Cân Tho dans des secteurs tels que le tourisme, le transport de marchandises... Il a notamment proposé l’ouverture de liaisons aériennes entre Cân Tho et la Chine afin de renforcer les échanges économiques et touristiques.

Photo : VNA/CVN

Il a remercié les autorités locales pour leur soutien aux entreprises chinoises ainsi qu’à la communauté des Hoa à Cân Tho, tout en saluant les perspectives de développement offertes par la récente réorganisation administrative.

À ce jour, Cân Tho recense 33 projets d’investissement direct étranger (IDE) en provenance de Chine, représentant un capital total d’environ 930 millions de dollars.

VNA/CVN