L'équipe féminine du Vietnam en tête du classement FIFA d'Asie du Sud-Est

L'équipe nationale féminine de football du Vietnam conserve sa 37 e place mondiale et sa première place en Asie du Sud-Est, selon le dernier classement féminin de la FIFA.

Dans ce classement actualisé, le Vietnam a gagné 2,09 points supplémentaires après trois victoires consécutives contre les Maldives, les Émirats arabes unis et Guam lors des éliminatoires de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2026, qui sert également de tour préliminaire à la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027.

Les Philippines, classées 39e au monde, conservent leur deuxième place en Asie du Sud-Est, tandis que la Thaïlande a perdu sept places et se retrouve 53e.

Au niveau continental, le Vietnam se classe sixième en Asie, derrière le Japon (8e mondial), la République populaire démocratique de Corée (10e), l'Australie (15e), la Chine (16e) et la République de Corée (21e).

Ce maintien au classement reflète la constance des performances de l'équipe ces derniers temps et constitue un tremplin important vers son objectif de remporter le Championnat féminin AFF 2025, qui se déroule actuellement à Hai Phong et dans la province de Phu Tho, au Vietnam.

