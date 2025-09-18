Les U23 vietnamiens qualifiés avec brio pour la coupe d’Asie 2026

L’équipe U23 du Vietnam a terminé le 9 septembre les qualifications du groupe C pour la Coupe d’Asie 2026 des moins de 23 ans avec un parcours parfait : trois victoires en trois matches, neuf points au compteur et une sixième participation consécutive à la phase finale.

>> Championnat de l’ASEAN U23 : le Vietnam en finale

>> Football - U23 Vietnam : trois titres consécutifs en Asie du Sud-Est

>> Football : les U23 du Vietnam établissent un record historique en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Cette performance permet aux hommes de l’entraîneur sud-coréen Kim Sang-sik de valider leur billet pour le tournoi, qui se tiendra en Arabie saoudite. Les succès obtenus au stade de Viêt Tri à Phu Tho (Nord) marquent également une étape historique : jamais auparavant les U23 du Vietnam n’avaient enchaîné six qualifications de rang. Un signe de la progression constante du football de jeunes depuis près d’une décennie.

Lors du dernier match de l’équipe nationale face au Yémen, le 9 septembre au stade de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord), Kim Sang-sik a dû composer avec un calendrier serré de trois rencontres en quelques jours. Le sélectionneur a opté pour une large rotation afin de préserver la fraîcheur physique. Dès la première mi-temps, il a procédé à trois changements inattendus en attaque, bousculant son plan initial qui consistait à conserver certains titulaires pour la seconde période. L’ajustement s’est révélé décisif : le Vietnam a trouvé la faille grâce à Thanh Nhàn, offrant une victoire 1-0 et un sans-faute en qualifications.

Bravo aux “Guerriers à l’Étoile d’or”

De nombreux supporters d’Asie du Sud-Est ont adressé leurs félicitations à l’équipe U23 du Vietnam. “C’est formidable ! Vous méritez amplement votre billet pour la phase finale de la Coupe d’Asie 2026. Continuez à maintenir ce niveau de performance à l’avenir”, a écrit Deep Sok, un supporter cambodgien, à l’adresse du coach Kim Sang-sik et de ses joueurs.

“Félicitations aux U23 vietnamiens - une équipe jeune en plein développement. Bravo pour cette qualification et continuez à démontrer votre force en phase finale. Nous serons toujours derrière vous”, a partagé Hussien Ali d’Indonésie.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

“L’équipe vietnamienne a joué un match très solide et intelligent. L’entraîneur Kim Sang-sik prouve toute sa valeur en permettant au football vietnamien de décrocher une place à la Coupe d’Asie U23 2026”, a commenté Bounsou Vongthalath du Laos.

“Le billet du Vietnam pour la Coupe d’Asie U23 2026 est particulièrement convaincant. Trois victoires sans encaisser le moindre but ! J’espère que les U23 thaïlandais seront la deuxième équipe de la région à se qualifier”, a indiqué Nan Sopanha de Thaïlande.

“Félicitations aux U23 vietnamiens, et quel regret pour nos U23 cambodgiens, qui n’ont pas obtenu leur qualification malgré un match nul héroïque face à l’Irak lors de la dernière journée. J’espère que le Vietnam représentera dignement l’Asie du Sud-Est en Arabie saoudite”, a exprimé Caliee Caliee du Cambodge.

“Voilà dix ans que les U23 vietnamiens participent à toutes les phases finales de la Coupe d’Asie U23. Nous pouvons en être fiers. Espérons que les hommes de Kim Sang-sik garderont ce cap lors du prochain tournoi”, a conclu Thach Poly du Vietnam.

Avant la victoire contre le Yémen, les jeunes “Guerriers à l’Étoile d’or” avaient dominé le Bangladesh (2-0) et battu Singapour (1-0), et s’étaient s’imposés devant le Yémen. Particularité de ce parcours : aucune défaite et surtout aucun but encaissé, preuve d’une organisation défensive solide. Si l’efficacité offensive reste perfectible, le réalisme a permis d’atteindre les objectifs.

Objectif à atteindre en 2025

Lucide, Kim Sang-sik a reconnu que son équipe devait progresser, notamment dans la gestion des opportunités dans la surface adverse, trop souvent gâchées. L’entraîneur a appelé ses joueurs à continuer de travailler avec leurs clubs en vue des prochaines échéances, dont le grand rendez-vous des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) prévus en fin d’année en Thaïlande, où le Vietnam espère retrouver l’or.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des résultats, le parcours de qualification a mis en lumière un collectif solidaire, discipliné et déterminé. Des images de joueurs combatifs jusque dans les dernières secondes traduisent l’esprit d’équipe qui anime cette génération. Un atout précieux avant d’affronter les cadors du continent en phase finale.

Avec ce troisième succès en autant de matches, et une sixième qualification de rang, les U23 offrent aussi une bouffée d’optimisme au football vietnamien, en quête de repères après plusieurs changements récents au sein des sélections nationales. Leur capacité à s’imposer de manière convaincante nourrit l’espoir d’une relève compétitive.

Pour Kim Sang-sik, ce fut seulement le deuxième tournoi international à la tête des U23, après le sacre en Asie du Sud-Est fin juillet. Mais déjà, le technicien a marqué son empreinte : rotations audacieuses, lecture fine des rencontres, insistance sur l’esprit de combativité. Son approche pragmatique, axée sur l’efficacité plus que sur le spectacle, rappelle celle de son compatriote Park Hang-seo.

Désormais qualifié, les U23 vietnamiens pourront mesurer ses forces face aux meilleures sélections du continent lors de la phase finale en Arabie saoudite, en janvier 2026. Les fondations posées à Viêt Tri - discipline, rigueur défensive, collectif soudé - laissent augurer d’un avenir prometteur.

Le chemin reste long et semé d’embûches, mais cette génération nourrit l’espoir d’un parcours abouti à la Coupe d’Asie U23 et, à terme, d’un rôle majeur sur la scène internationale.

Phuong Nga/VNA/CVN