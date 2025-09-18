Près de 2.000 personnes de 47 pays inscrits au Vietnam Mountain Marathon à Sa Pa

La 12 e édition du Vietnam Mountain Marathon (VMM), prévue le 20 septembre à Sa Pa, province de Lào Cai (Nord), accueillera un contingent impressionnant de près de 2.000 athlètes issus de 47 nations. Cet événement sportif marque l'intégration du VMM au prestigieux circuit des World Trail Majors.

>> Lào Cai : un Vietnamien remporte la course de 100 km

>> Plus de 10.000 participants au 4e marathon VnExpress de Ha Long

>> Le Marathon international Vietcombank du delta du Mékong 2025 s’achève à Cân Tho

>> Près de 19.000 personnes aux couleurs nationales établissent un record du marathon

Les participants s'affronteront sur diverses distances, dont les ultra-marathons de 50 km et 100 km, des épreuves comptant pour le classement des World Trail Majors. Des courses de 21 km et 10 km sont également au programme, offrant aux coureurs l'opportunité de découvrir les paysages montagneux emblématiques de Sa Pa.

David Lloyd, directeur de la course, a souligné l'importance de cette collaboration, qui ouvrira de nouvelles perspectives aux athlètes vietnamiens talentueux sur la scène internationale et renforcera la visibilité des sentiers de Sa Pa et du Vietnam auprès de la communauté mondiale du trail running.

Janet Ng, représentante des World Trail Majors et présidente de l'Association internationale Trail Running (ITRA), a expliqué que le VMM a été choisi pour la beauté de son parcours et son cadre exceptionnel, faisant de Sa Pa une destination particulièrement attrayante et accueillante du Nord du Vietnam. Elle a ajouté que le VMM possède l'une des plus belles lignes d'arrivée parmi les courses de trail du monde entier, partageant son expérience inoubliable de l'édition 2024.

L'épreuve de 100 km, réputée pour sa difficulté, promet une compétition acharnée entre coureurs d'élite. Parmi les favoris figure Peiquan You, athlète chinois de renom, double vainqueur du Hong Kong 100 et membre des World Trail Majors.

Peiquan You a exprimé son enthousiasme à l'idée de découvrir le Vietnam pour la première fois, soulignant l'alignement parfait du Vietnam Mountain Marathon (VMM), nouveau membre des World Trail Majors 2025, avec sa philosophie sportive. Il a également confié avoir été séduit par les paysages de Sa Pa, qu’il juge idéaux pour la course en montagne, après avoir visionné des vidéos de l'événement.

Le départ de l'épreuve de 100 km sera donné le 19 septembre à 20h00. Les courses des autres distances (10 km à 70 km) auront lieu le 20 septembre, depuis la ville de Sa Pa, avec une arrivée prévue au Topas Ecolodge, dans la commune de Ban Hô.

La cérémonie de clôture se tiendra le 21 septembre, sur la place centrale du quartier de Sa Pa, dans la province de Lào Cai.

VNA/CVN