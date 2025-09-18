Les légendes du golf entament une nouvelle rivalité sur les greens à Lâm Dông

La première étape du tournoi de golf "Race to Legends" du Vietnam Legends Championship 2025 a débuté jeudi 18 septembre à midi au Dalat Palace Golf Club, considéré comme le meilleur parcours de golf du Vietnam, dans la province de Lâm Dông (Centre).

>> Les légendes du golf s’affronteront sur les greens de Hô Chi Minh-Ville

>> Le tourisme golfique, une niche et tant de potentiel

Photo : TT/CVN

Cette étape attire la participation de six légendes du golf - Phil Harrison, Jeremy Robinson, Gary Murphy, Van Philipps, Gary Evans et Bill Long Muir - et d’environ 100 golfeurs vietnamiens, dont des hommes d’affaires, de jeunes athlètes et même des golfeurs adolescents

Idéalement situé à Dà Lat, surnommée ville aux mille fleurs ou encore ville du printemps éternel, le parcours exploite pleinement son cadre montagneux et son climat plus frais, offrant une vue imprenable sur le célèbre lac Xuân Huong, niché dans un écrin d’architecture d’inspiration française.

"Race to Legends" est une série de tours visant à sélectionner les golfeurs ayant obtenu de bons résultats pour participer à l’événement final, le Vietnam Legends Championship 2025, qui se déroulera du 25 au 30 novembre.

"Il s’agit du premier événement d’une série du Vietnam Legends Championship 2025", a partagé Nguyên Gia Bao, présidente de l’académie The Golf House Vietnam, organisatrice du tournoi.

"Nous sommes très heureux et fiers d’accueillir les légendes du golf ainsi qu’une centaine de golfeurs vietnamiens. Nous espérons que chacun passera une journée de compétition agréable, passionnante et réussie", a-t-elle ajouté.

Photo : TT/CVN

Après la première étape, six légendes continueront de s’affronter lors de la deuxième qui se déroulera au KN Golf Links, dans la province de Khanh Hoa. La compétition finale est le Vietnam Legends Championship 2025, qui rassemble 120 golfeurs, dont environ 60 légendes et 60 golfeurs amateurs.

Présenté sous le thème "Là où les légendes se rencontrent", le Vietnam Legends Tour 2025 réunira plus de 60 stars mondiales du golf, ainsi que des milliers de golfeurs et de chefs d’entreprise nationaux et internationaux.

Plus qu’un événement sportif, le tournoi, organisé conjointement par le Département de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et The Golf House JSC, vise à promouvoir le tourisme et le commerce tout en consolidant la position du Vietnam sur la carte mondiale du golf.

VNA/CVN