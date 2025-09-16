Le Vietnam brille aux Championnats d’Asie du Sud-Est de natation en eau libre 2025

Les nageurs vietnamiens ont remporté cinq médailles d’or et une d’argent aux Championnats de natation en eau libre d’Asie du Sud-Est 2025, qui se sont terminés le 14 septembre en Thaïlande.

Lors de la dernière journée de compétition, l’équipe vietnamienne a décroché une nouvelle médaille d’or au relais mixte 4 x 1,5 km.

Les entraîneurs ont aligné une formation composée de Nguyên Huy Hoàng, Vo Thi My Tiên, Nguyên Kha Nhi et Mai Trân Tuân Anh, et l'équipe vietnamienne a affronté celle de Thaïlande, pays hôte, et les équipes d’Indonésie et de Malaisie.

Au final, le Vietnam a terminé premier avec un temps de 1 heure 12 minutes 53,29 secondes, remportant ainsi la médaille d'or. Les athlètes ont dû faire face à de fortes pluies, des vents violents et de fortes vagues sur le site de compétition. Malgré cela, les nageurs vietnamiens ont persévéré et ont remporté la victoire.

La Thaïlande a terminé deuxième avec un temps de 1:17:37.23, tandis que l’Indonésie a remporté le bronze en 1:18:33.63. La Malaisie s’est classée quatrième avec un temps de 1:23:55.65.

Grâce à ce résultat, le Vietnam a conclu le tournoi avec cinq médailles d’or et une d’argent. Les médaillés d’or étaient Nguyên Huy Hoàng (10 km), Vo Thi My Tiên (10 km), Nguyên Ngoc Tuyêt Hân (5 km et 10 km, femmes) et le relais mixte 4 x 1.500 m. La médaille d’argent a été remportée par le jeune nageur Nguyên Vinh Thai Bao (5 km hommes).

Les Championnats d’Asie du Sud-Est de natation en eau libre 2025 se sont déroulés sur trois jours en Thaïlande du 12 au 14 septembre. Le Vietnam a envoyé sept athlètes concourir dans différentes catégories d’âge, notamment sur les 5 km et 10 km hommes et femmes, ainsi que sur le relais mixte 4 x 1,5 km.

Il s’agissait de la première fois que des nageurs vietnamiens ont participé à cette compétition, dans le cadre de leur préparation pour les 11e Championnats d’Asie de natation qui se tiendront en octobre en Inde.

