Le Vietnam gagne cinq places au dernier classement FIFA

Photo : VNA/CVN

Cette amélioration est principalement due aux points accumulés lors des victoires contre le Cambodge en match amical dans le cadre des Journées FIFA et contre le Laos lors des éliminatoires de la Coupe d'Asie 2027, ainsi qu'aux victoires importantes de fin 2024, notamment contre la Thaïlande en finale de la Coupe de l'ASEAN.

Ces résultats ont permis au Vietnam de gagner 19,04 points, le rapprochant ainsi du Top 100 de la FIFA.

Malgré cette progression de cinq places, l'équipe vietnamienne n'est pas celle qui a réalisé la plus forte progression en Asie du Sud-Est. Le Myanmar a effectué une percée impressionnante, gagnant sept places et se classant 162e. L'Indonésie et les Philippines ont également progressé, gagnant quatre places et se classant respectivement 123e et 146e. Pendant ce temps, la Malaisie n'a grimpé que d'une place, atteignant la 132e position mondiale.

La Thaïlande, quant à elle, a reculé de deux places et se classe désormais 99e au niveau mondial après des performances en demi-teinte lors de ses récents matchs internationaux. Elle reste cependant l'équipe la mieux classée d'Asie du Sud-Est.

La FIFA devrait publier la prochaine mise à jour de son classement en juillet.

VNA/CVN