Le football professionnel relève les défis et explore les perspectives futures

Au cours de la dernière décennie, les équipes de jeunes du Vietnam, des moins de 17 ans aux moins de 23 ans, ont obtenu des résultats remarquables lors des tournois régionaux et continentaux. Cependant, malgré ces succès, les fondements du football professionnel restent fragiles, révélant des problèmes urgents qui requièrent une attention particulière.

Alors que se ferme le Championnat ASEAN U23 2025, l’équipe vietnamienne des moins de 23 ans représente une lueur d’espoir, ravivant l’optimisme des supporters comme des joueurs.

Ce triomphe marque un tournant dans l’évolution du football vietnamien. Cependant, pour transformer cette étincelle de succès en un héritage éclatant, le pays doit cultiver un écosystème de formation des jeunes solide et interconnecté, capable non seulement de nourrir les talents, mais aussi de favoriser une transition fluide vers le niveau professionnel.

Le chemin à parcourir est semé d’embûches, mais les signes de progrès sont indéniables, incitant à un engagement plus profond pour l’avenir du sport.

Le football vietnamien regorge de talents chez les moins de 15, 17 et 20 ans. Les centres de formation comme PVF, Thê Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai et Hanoi produisent régulièrement de jeunes joueurs prometteurs. Le véritable défi ne réside pas dans la quantité de talents, mais dans la manière dont ces centres les nourrissent et les développent.

L’un des principaux défauts du système de formation des jeunes footballeurs vietnamiens est l’absence de programme cohérent, notamment pour les catégories d’âge U9 à U11, une étape essentielle pour acquérir les bases techniques et tactiques. Contrairement aux nations de football avancées, où les joueurs de ces âges s’entraînent sur des terrains à 9 ou à 11, de nombreux jeunes athlètes vietnamiens sont limités aux terrains à 7.

Certains tournois nationaux pour enfants se déroulent même sur des terrains de futsal en salle ou en gazon synthétique, qui ne favorisent pas un développement technique et tactique complet.

Le récent Championnat national des moins de 15 ans a mis en lumière ces préoccupations, plusieurs matchs ayant été disputés sur gazon synthétique, ce qui a entraîné des blessures chez les jeunes joueurs. Cho Woo-tak, directeur de la Stopia Club Academy, en République de Corée, a évoqué les difficultés rencontrées par son équipe lors de sa visite au Vietnam.

"En République de Corée, les joueurs des catégories U9 à U12 s’entraînent sur des terrains standards", a-t-il expliqué. "Lorsque mon équipe est arrivée au Vietnam, nous avons dû demander des ajustements de la taille du terrain pour aider nos joueurs à s’adapter. Dans de telles conditions, il est difficile pour les jeunes talents vietnamiens de s’épanouir dans le football professionnel".

Selon Cho Woo-tak, exposer les jeunes joueurs dès leur plus jeune âge à un environnement de terrain à 11 joueurs favorise une meilleure maîtrise du ballon, une meilleure réflexion tactique et une meilleure adaptabilité, des facteurs clés pour réussir à des niveaux supérieurs.

Outre la création d’un environnement compétitif adapté, l’alimentation des jeunes joueurs, notamment pendant la puberté, est souvent négligée dans de nombreux centres d’entraînement. Sans conseils nutritionnels appropriés de la part d’experts, les jeunes athlètes risquent de ne pas recevoir les nutriments essentiels à un développement physique optimal.

Nguyên Ngoc Trâm Anh, ancienne membre du Département des sciences du sport de l’Académie de football du Fonds de promotion des talents du football vietnamien (PVF), a estimé qu’avec des investissements nutritionnels adaptés, les joueurs vietnamiens peuvent égaler les qualités physiques d’athlètes de pays comme le Japon et la République de Corée.

Des recherches soutiennent l’idée qu’une prise en charge nutritionnelle systématique dès le plus jeune âge peut améliorer significativement les capacités physiques.

Plans de développement personnalisés

Au Japon, l’éducation nutritionnelle est intégrée aux programmes d’entraînement dès les U10-U12. Si les entraîneurs de football vietnamiens appliquent des principes similaires dans tous les centres de formation des jeunes jusqu’au niveau national, l’écart en termes de condition physique avec des pays comme la Corée du Sud et le Japon pourrait être réduit d’ici dix ans, selon Anh.

La formation moderne des jeunes met l’accent sur les plans de développement personnalisés. L’ancien joueur national Pham Thành Luong, après avoir suivi une formation d’entraîneur de l’AFC au Japon, a partagé ses idées sur la création de plans de développement individuels pour chaque joueur. Ces plans sont régulièrement révisés afin de fixer des objectifs et d’ajuster les programmes d’entraînement, optimisant ainsi la progression de chaque joueur.

La mise en œuvre du modèle IDP dans les centres de formation pourrait représenter une avancée significative pour maximiser le potentiel des jeunes athlètes et poser les bases solides de leur réussite future sur la scène internationale.

Cependant, l’état des installations reste une préoccupation majeure. L’entraîneur Pham Minh Duc, impliqué dans la formation des jeunes au Club de Hanoi, a déclaré : "Notre centre de formation des jeunes est confronté à des défis importants en matière de terrains et d’infrastructures techniques. Par exemple, certains joueurs rejoignant l’équipe vietnamienne des moins de 17 ans pour le Championnat des moins de 17 ans de l’AFC 2025 ont été désorientés par les différences marquées de conditions de terrain".

Pour atteindre de nouveaux sommets, une stratégie globale et cohérente est essentielle. Chaque centre de formation et académie doit mettre en place un système de formation scientifique, synchronisé et professionnel.

Ce n’est qu’en investissant correctement - dans les ressources humaines, les installations et l’innovation - que le Vietnam pourra aspirer à de plus grands objectifs sur la scène footballistique continentale et mondiale.

