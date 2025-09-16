Malaysia International Series 2025 : Bich Phuong aime l’argent, Kim préfère l’or

La joueuse de badminton vietnamienne Bùi Bich Phuong a manqué le titre du simple féminin du tournoi de badminton Malaysia International Series 2025 en Malaisie après avoir perdu contre la Sud-Coréenne Kim Seong Min en finale le 14 septembre.

Bùi Bich Phuong, 18 ans, a atteint la finale à la surprise générale. Au premier tour, elle a fait regretter la tête de série numéro 1 thaïlandaise en s’imposant 2-0. En huitièmes de finale et en quarts de finale, Bich Phuong a battu Hsieh Yu Tsen et Chen Han, toutes deux originaires de Taipei chinois.

En demi-finale, elle a de nouveau créé la surprise en battant la Sud-Coréenne Kim Joo Eun, tête de série numéro 5, pour accéder à la finale.

Lors du match décisif pour le titre, Bich Phuong a rencontré la Sud-Coréenne Kim Seong Min qui est classée au 281e rang mondial, tandis qu’elle n’est classée que 388e en raison de son jeune âge.

Bich Phuong a perdu le premier jeu 18-21, s’est ressaisie pour remporter le deuxième 21-15, mais a été battue 14-21 lors du match décisif, terminant deuxième au classement général.

La médaille d’argent a été un succès inattendu pour la badiste vietnamienne, la seule athlète vietnamienne à atteindre la finale du tournoi, dont le résultat lui permettra d’accumuler de nombreux points pour améliorer son classement et viser les prochains tournois.

Par ailleurs, la jeune badiste vietnamienne Nguyên Thi Thu Huyên a été éliminée dès le premier tour des qualifications du simple dames. Quatre joueurs vietnamiens ont également participé au simple messieurs, mais ont tous été éliminés dès le deuxième tour.

En double mixte, Pham Van Truong et Bùi Bich Phuong se sont qualifiées pour les quarts de finale avant de s’incliner face à de solides adversaires sud-coréennes.

