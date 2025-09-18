Un para-powerlifteur sera décoré de la Médaille française de la Jeunesse et des Sports

L’haltérophile paralympique vietnamien Lê Van Công se verra remettre la prestigieuse Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif par l’ambassade de France au Vietnam lors d’une cérémonie prévue le 22 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

>> Jeux paralympiques de Paris 2024 : du bronze qui vaut de l’or pour Lê Van Công

>> Jeux paralympiques 2024 : Lê Van Công médaillé de bronze

Photo : VNA/CVN

L’annonce a été faite par l’ambassade de France début septembre, saluant une carrière d’athlète paralympique qui incarne la détermination, l’excellence sportive et la volonté de surmonter les difficultés ainsi que les valeurs de courage et de persévérance qui continuent d’inspirer la jeunesse vietnamienne.

Lê Van Công a été nommé meilleur athlète handicapé du Vietnam en 2024. Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, il a remporté une médaille de bronze dans la catégorie hommes jusqu’à 49 kg.

Il avait précédemment remporté l’or aux Jeux paralympiques de 2016 et l’argent aux Jeux paralympiques de 2020, consolidant ainsi son statut d’athlète paralympique parmi les plus titrés du Vietnam.

Grâce à ces performances, le para-powerlifteur Lê Van Công devient officiellement le premier athlète vietnamien à remporter des médailles lors de trois éditions consécutives des Jeux paralympiques. Un accomplissement majeur pour lui et pour le sport paralympique vietnamien.

En septembre 2024, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet a remis à Lê Van Công une lettre de félicitations pour sa réussite, expliquant qu’il s’agit d’une tradition française d’honorer les athlètes qui accomplissent des performances exceptionnelles. Il a remercié l’athlète d’avoir partagé de si belles images, incarnant l’esprit de persévérance et inspirant confiance à tous.

VNA/CVN