Nguyên Thùy Linh termine vice-championne du Vietnam Open 2025

Le 14 septembre, le gymnase Nguyên Du, à Hô Chi Minh-Ville, a vibré au rythme du tournoi international de badminton Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025 qui s’est conclu par une série de finales palpitantes.

Dans l’épreuve féminine la plus attendue, la numéro un vietnamienne Nguyên Thùy Linh (18e mondiale) est entrée sur le court avec l’espoir de conserver son titre. Mais face à la détermination de la chinoise Cai Yan Yan (107e mondiale), Thùy Linh s’est inclinée 0-2, terminant son parcours sur une note d’honneur avec la place de vice-championne.

Intégré au circuit mondial de la Fédération internationale de badminton (BWF), le Vietnam Open 2025 a réuni près de 300 athlètes de 20 pays et territoires, avec une dotation totale de 110.000 USD. Tout au long d’une semaine riche en émotions, les spectateurs ont assisté à des matchs intenses, où Nguyên Thùy Linh a porté les espoirs de la nation.

Ses coéquipiers Nguyên Hải Đăng en simple masculin et le duo Nguyên Dình Hoàng - Trân Dình Mạnh en double masculin ont dû s’arrêter en quart de finale. Quant à la légende Nguyên Tiến Minh, il a quitté le tournoi dès les qualifications, suscitant la nostalgie d’un public qui l’a applaudi pendant plus de vingt ans.

Le chemin de Thùy Linh jusqu’en finale fut marqué par des performances impressionnantes. Elle a débuté par une victoire nette 2-0 contre Liang Ting Yu (Taïwan, Chine), qui l’avait battue à deux reprises auparavant. En huitième de finale, elle a réalisé une superbe remontée face à Kisona Selvaduray (Malaisie) pour s’imposer 2-1. En quart, elle a dominé Thamonwan Nithiittikrai (Thaïlande) au terme d’un match acharné. Enfin, en demi-finale, menée par Kim Min Ji (République de Corée), elle a trouvé les ressources pour inverser la tendance et s’imposer 2-1, se qualifiant ainsi pour la grande finale.

Cependant, le dernier acte n’a pas tourné en sa faveur. Dans le premier set, elle a été menée rapidement et s’est inclinée 17-21. Le deuxième set semblait prometteur lorsqu’elle a pris l’avantage 15-10, portée par les acclamations d’un public en liesse. Mais Cai Yan Yan a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour revenir à 20-20 puis s’imposer 23-21. Avec une défaite 0-2, Thùy Linh a quitté le tournoi la tête haute, confirmant son statut de numéro un vietnamienne et d’espoir majeur pour le badminton national.

Les autres finales ont également offert du spectacle. En simple masculin, Panitchaphon Teeraratsakui (Thaïlande) a battu le Français Arnaud Merkle 2-0. En double féminin, Luo Yi et Wang Ting Ge (Chine) ont dominé leurs compatriotes Liu Jia Yue et Wang Yi Duo. En double masculin, Jin Yong et Na Sung Seung (Corée du Sud) ont vaincu Chen Xu Jun et Guo Ruo Han (Chine) avec autorité. Enfin, en double mixte, les Indonésiens Marwan Faza et Aisyah Salsabila Putri Prannata ont décroché le titre en battant Liao Pin Yi et Tang Rui Zhi (Chine) 2-0.

Texte et photos : Quang Châu/CVN