Le Prenn Trail Summit 2025 s’élancera à Lâm Dông en novembre

Le Prenn Trail Summit 2025, l’un des événements phares de l’Unique Race Series (URS), se tiendra en novembre prochain dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts plateaux du Centre, ouvrant un monde d’aventure et de découverte.

Coorganisé par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Lâm Dông, Unique Events & Media et Tea Resort Prenn, cet événement vise à promouvoir la beauté naturelle de Lâm Dông et de ses habitants, ainsi que les Hauts plateaux du Centre, auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Avec un itinéraire serpentant à travers 13 communes et quartiers, et la nature sauvage intacte de Lâm Dông, le Prenn Trail Summit 2025 offrira aux coureurs une occasion unique de repousser leurs limites tout en explorant les paysages époustouflants de Lâm Dông dans un cadre inspirant.

Les athlètes auront l’opportunité de s’immerger dans la beauté romantique des forêts de pins luxuriantes et des bois anciens mystérieux. Chaque foulée n’est pas seulement une épreuve d’endurance, mais un retour à la nature, empreint d’émotion et d’émerveillement.

Ces parcours impressionnants et exigeants mettront à l’épreuve l’endurance, la détermination et la force de chaque participant, offrant aux coureurs une expérience qui va au-delà de la simple victoire : un véritable défi de soi

Selon le comité d’organisation, les athlètes doivent être citoyens vietnamiens ou étrangers, respecter pleinement les dispositions du règlement du tournoi et ne pas être disqualifiés de la compétition par la fédération, l’association nationale, l’association internationale ou l’agence de gestion compétente, avoir un esprit de compétition, être en bonne forme physique.

Lancée en 2023, la compétition a rapidement gagné en popularité au sein de la communauté du trail. En 2024, elle est entré dans l’histoire en établissant un record avec la plus longue distance de course au Vietnam : 182 km.

En 2025, le Prenn Trail Summit continue de se hisser au sommet grâce à des progrès remarquables, confrontant les athlètes à des défis sans précédent. La course proposera des distances allant de 3 km, 10 km, 25 km, 55 km, 103 km et 187 km, pour atteindre un nouveau record de 250 km.

