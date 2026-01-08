Lutte contre la pêche INN : Quang Ninh mise sur le numérique

La province de Quang Ninh a adopté des solutions de rupture afin d’obtenir la levée de l’avertissement dit "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE), en faisant une priorité politique absolue.

>> Lutte contre la pêche INN : Quang Tri intensifie le contrôle des navires

>> Hai Phong intensifie la lutte contre la pêche INN

>> La mégapole du Sud poursuit ses activités contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales ne se limitent plus à la seule sanction des infractions, mais s’orientent désormais vers un changement structurel du secteur, fondée sur une une gouvernance durable des pêches.

Dès le début de l’année 2026, la province est parvenue à mettre en place un véritable écosystème de données halieutiques transparent. À ce jour, l’ensemble des 4.116 navires de pêche de plus de six mètres est enregistré et répertorié dans le système national VNfishbase. Une étape clé de cette modernisation réside dans la synchronisation complète des informations des propriétaires de navires avec le système d’identité numérique VNeID, permettant une traçabilité rapide et une gestion précise de l’identité des pêcheurs.

Réaffirmant la détermination de la localité, Nguyên Van Công, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Ninh, a souligné que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) demeure une mission de premier plan. La province poursuivrait des actions résolues pour régler définitivement les insuffisances pour atteindre les objectifs fixés, a-dit-il.

Concrètement, le système de documentation et traçabilité électroniques des captures (eCDT) a été déployé pour plus de 2.051 navires, enregistrant près de 6.000 entrées et sorties de port. Rien qu’au cours de la première semaine de 2026, les forces compétentes ont supervisé plus de 446 tonnes de produits aquatiques via ce dispositif, garantissant que chaque kilogramme de poisson dispose d’un historique traçable et vérifiable.

En outre, la surveillance et la répression des fraudes sont exercées avec une rigueur absolue et sans exception. Depuis le début de l'année 2025, les autorités ont infligé des amendes s'élevant à plus de 8,2 milliards de dôngs (environ 313.000 dollars) pour diverses infractions.

Nguyên Van Công a confirmé que la province allait intensifier ses campagnes de contrôle pour sanctionner sévèrement les navires dont les certificats d'inspection sont expirés ou ceux dont le système de surveillance des navires (VMS) est déconnecté depuis plus de six heures.

Photo : VNA/CVN

Pour assurer l'avenir du secteur, Quang Ninh mise également sur la reconversion des moyens de substance et la modernisation des infrastructures. La province a aménagé 45.000 ha de plans d’eau pour le développement de l’aquaculture et la reconversion professionnelle de 766 navires de pêche, concernant environ 2.240 travailleurs.

Le vice-président du Comité populaire provincial a annoncé que, dans le cadre du programme d’investissement public 2026-2030, Quang Ninh prévoit la construction de trois ports de pêche modernes à Hà Tu, Duong Hoa et dans la zone spéciale de Vân Dôn.

En complément, des politiques de soutien à la mise à niveau des équipements VMS ainsi que des aides au démantèlement des navires obsolètes sont actuellement à l’étude.

Quang Ninh s’affirme comme une province pionnière dans l’effort national visant à obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la CE et à promouvoir une industrie halieutique durable et responsable.

VNA/CVN