Les exportations agricoles dépassent 39 milliards de dollars en sept mois

Le Vietnam a exporté pour 39,68 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des sept premiers mois de 2025, ce qui représente une augmentation de 14,7% en rythme annuel, selon le ministère de l'Agriculture et de l’Environnement.

>> Pour atteindre 65 milliards de dollars d’exportations agricoles en 2025

>> Le Vietnam exploite le marché halal pour stimuler ses exportations agricoles

>> Le Vietnam vise 65 milliards de dollars d’exportations agricoles en 2025

Photo : VNA/CVN

Le secteur a affiché un excédent commercial de 11,52 milliards de dollars, en hausse de 15,9% par rapport à la même période de l'année dernière.

Pour le seul mois de juillet, les exportations de ces produits ont atteint 6,01 milliards de dollars, soit une hausse de 13,4% en glissement annuel.

De janvier à juillet, les produits agricoles ont rapporté 21,49 milliards de dollars (+17%), les produits sylvicoles 10,38 milliards de dollars (+8,6%), les produits aquatiques 6,06 milliards de dollars (+13,8%), et les produits d’élevage 339,2 millions de dollars (+22,1%).

Le ministère indique que plusieurs produits clés, tels que le café, le caoutchouc, la noix de cajou et le poivre, ont tous enregistré une croissance positive de leur valeur à l’exportation.

En termes de marchés, l’Asie, l’Amérique et l’Europe ont été les trois principaux débouchés, enregistrant respectivement une hausse de 42,6%, 23,3% et 15,1%. Pour les marchés spécifiques, les trois plus grands partenaires ont été les États-Unis (représentant 21% des parts de marché), la Chine (18,4%) et le Japon (7,2%). Parmi ceux-ci, les exportations vers le Japon ont fortement augmenté de 23,6%, les États-Unis ont progressé de 12,1% et la Chine de 3,6%.

Six produits ont affiché un excédent commercial de plus d’un milliard de dollars, dont deux dépassant les cinq milliards : le bois et les produits dérivés (7,7 milliards de dollars, +4,1%), le café (5,78 milliards de dollars, +66%), les fruits et légumes (2,47 milliards de dollars, -7,1%), les crevettes (2,08 milliards de dollars, +16,3%), le riz (1,81 milliard de dollars, -30%), et les possons tra (1,11 milliard de dollars, +8,3%).

VNA/CVN