Les exportations de café vers l’Allemagne en forte hausse

Selon les données du Département des douanes du Vietnam, fin juin 2025, le chiffre d’affaires des échanges bilatéraux entre le Vietnam et l’Allemagne a atteint environ 6,65 milliards de dollars, soit une hausse de 18,8% par rapport aux six premiers mois de 2024.

Dans ce total, les exportations du Vietnam vers l’Allemagne se sont élevées à plus de 4,75 milliards de dollars et les importations à environ 1,9 milliard de dollars, en progression respective de 24% et 7,4% par rapport à la même période de 2024.

La croissance des exportations vietnamiennes vers l’Allemagne au premier semestre a été portée en grande partie par le café, dont les ventes ont dépassé 824,85 millions de dollars, en hausse de 113%, représentant environ 17,4% du total des exportations vietnamiennes vers ce marché.

Les exportations de café du Vietnam vers l’Allemagne ont fortement augmenté dans un contexte de chiffre d’affaires record pour ce secteur, grâce à un prix moyen à l’exportation particulièrement élevé, dépassant 5 700 dollars la tonne, soit une hausse de plus de 59% sur un an. L’Allemagne est ainsi devenue le premier marché consommateur de café vietnamien au cours des six derniers mois, représentant 16,3 % du total, suivie par l’Italie (7,9%) et l’Espagne (7,4%). Le Vietnam demeure par ailleurs le deuxième fournisseur de café de l’Allemagne, après le Brésil.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, si la tendance actuelle se poursuit, les exportations de café pourraient atteindre 7,5 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2025, soit une augmentation d’environ 37% par rapport à 2024.

Texte et photo: Truong Giang/CVN