Le Vietnam constitue une priorité de la politique étrangère chinoise, selon une universitaire chinoise

La visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping devrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations sino-vietnamiennes et tracer la voie de leur développement futur.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré Pan Jin'e, chercheuse principale à l’Institut du Marxisme, rattaché à l’Académie des Sciences sociales de la Chine, lors d'un échange avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin. Le choix du Vietnam comme premier pays à visiter en 2025 montre que les relations sino-vietnamiennes jouaient un rôle important dans la politique étrangère de la Chine, a-t-elle ajouté.

Selon la chercheuse, il s'agit de la quatrième visite officielle de Xi Jinping au Vietnam en tant que dirigeant suprême de la Chine, ce qui témoigne de l'attention constante qu'il porte aux relations bilatérales.

Pan Jin'e a souligné que cette visite s'appuie sur les réalisations des trois précédentes visites de Xi Jinping, la coopération au développement étant l'un des volets les plus attendus. En décembre 2023, les deux pays ont convenu de construire une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique. Les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ont effectué trois visites réciproques en un peu plus d'un an.

Lors de la visite en Chine du secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, en 2024, les deux parties ont reclassé leur relation au niveau de partenariat de coopération stratégique global et ont fait progresser la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique. Plus de dix accords de coopération ont été signés lors de cette visite. Forts de ces succès, une nouvelle série d'accords dans divers secteurs devrait être signée lors de la visite en cours de Xi Jinping.

Concernant les liens via le canal du Parti, la chercheuse a souligné qu'il restait encore beaucoup à faire pour les développer. Alors que les deux pays sont confrontés à des défis intérieurs et à une situation mondiale complexe, les échanges de haut niveau entre leurs dirigeants sont essentiels à la coordination stratégique et au soutien mutuel.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette visite, Xi Jinping s'entretiendra avec les principaux dirigeants vietnamiens : le secrétaire général du PCV, Tô Lâm ; le président vietnamien Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

La chercheuse a également mis en lumière l'importance cruciale du partage d'expériences en matière de gouvernance du Parti et de l'État entre les deux formations politiques. Dans cette perspective, l'année 2025 a été désignée par les dirigeants des deux nations comme l’Année des échanges humanistes sino-vietnamiens.

Durant l'année écoulée, une impulsion particulière a été donnée aux échanges théoriques interpartis et à la coopération académique. De nombreuses délégations vietnamiennes se sont rendues en Chine pour examiner ses récentes stratégies de développement, tandis que les échanges culturels et touristiques ont également prospéré. Un nombre croissant de visiteurs des deux pays explorent les sites de "tourisme rouge" et participent à des activités culturelles et sportives, contribuant à approfondir la compréhension mutuelle et à consolider l'amitié entre les peuples.

VNA/CVN