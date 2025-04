Un nouvel élan pour approfondir davantage les relations entre le Vietnam et l'Éthiopie

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam et participeront au quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), qui se tiendra à Hanoï du 14 au 17 avril, à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse.

La première visite officielle de haut niveau au Vietnam du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed intervient à un moment opportun, alors que les deux nations se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2026 (23 décembre 1976 - 23 décembre 2026), a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Tanzanie et en Éthiopie, Vu Thanh Huyên, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Il s'agit d'une étape significative, qui témoigne non seulement de l'appréciation mutuelle pour l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entretenues pendant près d'un demi-siècle, mais qui illustre également clairement la vision stratégique et la volonté des deux pays de renforcer et d'approfondir leurs relations bilatérales dans cette nouvelle phase de développement, a souligné l’ambassadrice.

Cette visite constitue également une occasion importante pour les deux parties d’examiner de manière exhaustive tous les domaines de coopération, d’évaluer les progrès accomplis, d’échanger des perspectives et de définir des cadres de coopération plus substantiels et plus efficaces pour l'avenir.

En particulier, la concomitance de cette visite bilatérale avec la participation au Sommet P4G souligne l’importance que l’Éthiopie accorde au rôle croissant du Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux, ainsi que son engagement à collaborer avec le Vietnam pour promouvoir des initiatives mondiales en matière de réponse au changement climatique, de croissance verte, d’innovation et de développement durable. Elle illustre également l’esprit de coopération proactive et responsable et de développement mutuel au bénéfice de la communauté internationale.

Selon les prévisions, lors de son séjour, le Premier ministre Abiy Ahmed rencontrera de hauts dirigeants vietnamiens pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun. De plus, il participera au Sommet P4G et rencontrera des représentants d'entreprises afin de stimuler la coopération économique et commerciale entre les deux pays, a précisé l’ambassadrice.

Concernant les liens bilatéraux au cours des cinquante dernières années, la diplomate a souligné que les relations politiques entre le Vietnam et l’Éthiopie ont toujours été solides, caractérisées par un soutien mutuel sur les questions internationales et régionales. Les deux pays sont membres du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G). L'Éthiopie a participé au sommet P4G en Colombie en 2023, et le Vietnam accueille le quatrième sommet P4G cette année, ce qui témoigne du rôle important des deux nations dans la promotion de la croissance verte et du développement durable.

Quant à la coopération économique et commerciale, la diplomate a indiqué que ces trois dernières années, le volume total des échanges bilatéraux s’est élevé en moyenne à environ 10 à 15 millions de dollars par an, atteignant 13,1 millions de dollars en 2024. Bien que le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays demeure modeste, le potentiel de coopération économique est considérable. Le Vietnam a exporté vers l’Éthiopie des produits agricoles, des biens de consommation et des produits industriels, notamment des machines, des pièces détachées, des fibres textiles et des produits chimiques. En retour, l’Éthiopie fournit au Vietnam des produits tels que café, épices et minéraux, ainsi que des matières textiles, des chaussures et du café.

L’ambassadrice a exprimé l'espoir que cette visite donnera un nouvel élan au renforcement des relations entre le Vietnam et l’Éthiopie, tout en favorisant les négociations d'accords importants dans les domaines du commerce, de l’investissement, du transport aérien, de la science et de la technologie, de l’agriculture, de la cybersécurité, et en consolidant la présence et l’image du Vietnam dans la région africaine en général et en Éthiopie en particulier.

Afin de se soutenir mutuellement dans le développement durable et de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la croissance verte, les deux pays peuvent partager leurs expériences et leurs connaissances, intensifier la coopération en matière de recherche et de développement et de formation des ressources humaines, et promouvoir la coopération commerciale et en matière d’investissement, a conclu l’ambassadrice.

VNA/CVN