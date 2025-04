Bâtir ensemble un futur radieux pour la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine

La visite au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping revêt une importance capitale pour le développement des relations amicales entre les deux Partis et les deux États. C'est ce qu'a déclaré Wei Wei, chercheur chinois sur le Vietnam et chef du Département de langue vietnamienne à la Radio et Télévision centrale de Chine, à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

>> Le secrétaire général et président de la Chine attendu au Vietnam

>> La visite d’État du leader Xi Jinping au Vietnam revêt une grande importance

>> La Chine affirme vouloir renforcer la solidarité et la coopération avec le Vietnam

>> Chine - Vietnam : la visite de Xi Jinping revêt une importance stratégique

>> Visite de Xi Jinping au Vietnam : un gage de l'amitié éternelle

Il s'agira de la quatrième visite au Vietnam du dirigeant chinois depuis son accession au poste de secrétaire général du PCC, et de sa première depuis l'entrée en fonction de Tô Lâm en tant que secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV). Cette rencontre interviendra moins d'un an après la visite d'État du plus haut dirigeant vietnamien en Chine en août 2024, soulignant ainsi la dynamique des échanges de haut niveau entre les deux Partis.

Photo : VNA/CVN

Wei Wei a souligné que fin 2023, les deux parties avaient défini une nouvelle orientation pour leurs relations, visant à construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, fondée sur l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique global. Cette initiative ouvre un nouveau chapitre dans les relations sino-vietnamiennes à la nouvelle ère, répondant aux aspirations communes de modernisation de chaque pays et aux intérêts des peuples des deux nations.

Cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine. Wei Wei a estimé que cette visite constituerait un nouveau point de départ pour la coopération future, propulsant la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine à un niveau supérieur.

Selon cet expert, les deux pays sont engagés dans une nouvelle phase de réforme et de développement, poursuivant leurs objectifs nationaux respectifs. La Chine promeut une modernisation à la chinoise alors que le Vietnam accélère son industrialisation et sa modernisation, créant ainsi de nouvelles opportunités de coopération bilatérale. Actuellement, le gouvernement vietnamien mène une réforme administrative ambitieuse.

La visite du secrétaire général du PCC, Xi Jinping, sera donc une occasion pour les deux parties de renforcer l’échange d’expériences en matière de gouvernance.

Photo : VNA/CVN

Son déplacement envoie également un message fort à la communauté internationale : la Chine et le Vietnam, deux pays socialistes, restent unis par l'amitié et œuvrent ensemble pour le développement.

Il devrait donner un nouvel élan à la coopération sino-vietnamienne dans les domaines politique, sécuritaire, économique, social et d'échanges entre les deux peuples afin d'obtenir des résultats plus concrets.

Évaluant la coopération économique et commerciale bilatérale, l'expert Wei Wei a souligné qu'elle constituait un point fort des relations entre les deux pays. En 2024, la Chine était restée le premier partenaire commercial du Vietnam et son troisième investisseur, tandis que le Vietnam est devenu le quatrième partenaire commercial mondial de la Chine.

Suite à la visite du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, en Chine en août 2024, les deux pays ont renforcé leur confiance politique et approfondi leur coopération dans divers domaines, propulsant les relations bilatérales vers une nouvelle étape, plus ambitieuse, plus profonde et plus substantielle.

VNA/CVN