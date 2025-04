Les relations entre le Vietnam et la Chine continueront de se développer

À l'invitation du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du président vietnamien, Luong Cuong, le secrétaire général du CC du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, effectue une visite d'État au Vietnam du 14 au 15 avril 2025.

Selon Nguyên Vinh Quang, vice-président de l’Association d’amitié Vietnam - Chine, la visite revêt une importance particulière dans le contexte où les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et où l’année 2025 marque l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine. Cette visite de Xi Jinping, également son premier déplacement à l’étranger en 2025, ouvrira une série d’activités d’échanges en cette année, tout en montrant que la Chine accorde une grande importance à cet événement.

À travers cette visite, les dirigeants des deux pays devraient parvenir à de nouvelles perceptions communes, permettant une nouvelle avancée des relations bilatérales. Selon Nguyen Vinh Quang, des accords dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement seraient conclus à cette occasion, contribuant à réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays.

Des questions d’infrastructures seraient également abordées, avec des accords visant à faciliter les exportations de produits vietnamiens vers la Chine, notamment produits agricoles, aquatiques et halieutiques.

S’agissant de la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, selon Nguyên Vinh Quang, cela découle d’une vision à long terme des relations entre les deux pays, et non d’une perspective à un ou deux ans.

Cette vision commune a produit des effets significatifs sur la perception des dirigeants et des peuples des deux pays, créant une dynamique positive pour le renforcement des relations bilatérales.

L’année dernière, en matière commerciale, les échanges bilatéraux ont atteint plus de 200 milliards de dollars selon les statistiques vietnamiennes et 260 milliards de dollars selon les données chinoises. Le Vietnam est resté le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et son quatrième partenaire mondial. La Chine a été le plus grand marché d’exportation pour les produits agricoles, forestiers et aquatiques du Vietnam.

Lors de la visite au Vietnam du dirigeant Xi Jinping en 2023, les deux parties avaient convenu de six grandes orientations afin de promouvoir un développement vigoureux des relations bilatérales, avec une confiance politique accrue et des bases sociales plus solides, entre autres.

Du point de vue de l’Association d’amitié Vietnam - Chine, la sensibilisation des jeunes générations reste un axe prioritaire pour renforcer l’amitié entre les deux peuples. Nguyên Vinh Quang a souligné que si cette mission n’incombe pas uniquement à l’Association, celle-ci y joue néanmoins un rôle de premier plan dans la communication et la promotion des échanges entre les jeunes. Des initiatives telles que le programme "Itinéraire rouge - Sur les traces de l’Oncle Hô en Chine", visent à renforcer la compréhension mutuelle des jeunes sur l’histoire des liens entre les dirigeants des deux pays ainsi que sur les relations entre les deux peuples à travers les révolutions respectives. C’est là un engagement que l’Association d’amitié Vietnam - Chine a toujours poursuivi et continuera à mener, a-t-il affirmé.

