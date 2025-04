La visite d’État du leader Xi Jinping au Vietnam revêt une grande importance

La prochaine visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, les 14 et 15 avril, revêt une importance capitale et symbolique pour les relations entre les deux pays, selon l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh.

Il s’agit de la première visite de Xi Jinping à l’étranger en 2025, de sa quatrième visite au Vietnam en tant que dirigeant suprême de la Chine et de la deuxième au cours de son mandat actuel. Cela témoigne de la haute importance que le Parti et l’État chinois, ainsi que le dirigeant lui-même, accordent au renforcement des relations d’amitié et de coopération globale entre le Vietnam et la Chine, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

Ce voyage intervient à un moment charnière pour les deux partis, les deux pays et leurs relations. Les relations bilatérales ont maintenu une dynamique forte et positive, avec de nombreux points forts notables en matière de coopération dans tous les domaines. Les deux pays mettent activement en œuvre des activités pour célébrer le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine cette année.

Par conséquent, cette visite est l’occasion pour les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays d’approfondir leurs discussions stratégiques, d’évaluer les relations bilatérales, notamment les résultats obtenus dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, et d’identifier les principales orientations et mesures clés pour développer les relations bilatérales de manière plus stable, plus concrète et plus efficace à l’avenir.

S’appuyant sur la tradition d’amitié et les pratiques établies entre les deux parties, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachent une grande importance à cette visite et réserveront un accueil spécial et chaleureux au secrétaire général du Parti et au président chinois, a déclaré l’ambassadeur.

Dans le cadre de sa visite, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping s’entretiendra avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Les deux parties devraient s’informer mutuellement de la situation de chaque parti et de chaque pays, engager des discussions approfondies sur le renforcement et l’approfondissement des relations bilatérales, notamment en promouvant la tradition d’échanges réguliers de haut niveau, en renforçant la confiance politique, en mettant en œuvre efficacement les visions communes de haut niveau et les accords signés, et en élargissant et en améliorant l’efficacité et la qualité de la coopération conformément aux "six orientations majeures", afin d’obtenir des résultats concrets et de franchir de nouvelles étapes.

L’ambassadeur Pham Thanh Binh s’est dit convaincu que la visite du secrétaire général et président Xi Jinping laissera une empreinte historique, insufflant une forte impulsion et jetant les bases du développement des relations bilatérales dans la nouvelle phase. Elle continuera de définir les accords stratégiques et les orientations clés, garantissant ainsi que les relations entre le Vietnam et la Chine continuent de se développer de manière stable et solide, et de réaliser des avancées décisives au bénéfice du développement des deux pays.

À cet égard, les deux pays continueront de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, d’accélérer la mise en œuvre des accords et projets de coopération, d’ajouter de nouveaux contenus, mesures, orientations et mécanismes pour rendre les relations bilatérales plus complètes et concrètes, répondant ainsi aux aspirations communes de leurs peuples et contribuant positivement à la paix et au progrès de l’humanité, a-t-il indiqué.

Renforcer la coopération économique

Concernant les relations commerciales, le diplomate a affirmé que les échanges bilatéraux ont connu des progrès significatifs, le Vietnam conservant depuis de nombreuses années sa position de premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et devenant le quatrième partenaire mondial en 2024. Parallèlement, la Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, son premier marché d’importation et son deuxième marché d’exportation.

Conformément aux perceptions communes des hauts dirigeants des deux partis et des deux nations, le Vietnam et la Chine accélèrent la connectivité des infrastructures, en se concentrant sur les chemins de fer, les autoroutes et les infrastructures aux postes-frontières.

Avec la poursuite du développement des échanges bilatéraux, la demande de transport multimodal augmente. Outre les transports routier, aérien et maritime, le transport ferroviaire de marchandises constitue une option idéale pour renforcer la connectivité entre les deux pays.

Dans ce contexte, les lignes ferroviaires à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Dông Dang - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong constituent des projets de transport stratégiques et importants, symbole des relations entre le Vietnam et la Chine. Actuellement, les agences des deux parties collaborent activement à la mise en œuvre de la connectivité de ces lignes ferroviaires à écartement standard, créant ainsi une base favorable au commerce, à l’économie, au tourisme et aux échanges interpersonnels, apportant ainsi des avantages mutuels significatifs aux deux pays.

Ces lignes devraient contribuer à réduire les temps de transit dans les zones frontalières, à optimiser les coûts de transport et à améliorer les avantages logistiques et la compétitivité du transport intermodal bilatéral. Ces facteurs favorables aideront le Vietnam à exporter davantage de ses produits clés, tels que les produits agricoles et aquatiques, vers le marché chinois, et à introduire des produits chinois sur le marché vietnamien.

De plus, la connectivité ferroviaire permettra au Vietnam de profiter des voies de transport ferroviaire reliant la Chine à des marchés potentiels tels que l’Asie centrale, l’Europe de l’Est, la Russie et le Moyen-Orient, contribuant ainsi à diversifier les marchés d’exportation des produits vietnamiens. Parallèlement, les produits chinois de haute qualité pourront accéder au marché de l’ASEAN grâce à ces voies ferrées, et le pays pourra bénéficier d’accords de libre-échange régionaux tels que le Partenariat économique régional global (RCEP) et la Zone de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA).

On compte actuellement plus de 23.000 étudiants vietnamiens en Chine. Le nombre de touristes vietnamiens en Chine est le plus élevé parmi les pays de l’ASEAN chaque année. En 2024, le Vietnam a accueilli environ 3,7 millions de visiteurs chinois. Environ 400 vols par semaine relient actuellement les deux pays.

Depuis le début de l’année 2025, année des échanges humanistes Vietnam - Chine, les deux parties ont étroitement coordonné la mise en œuvre de diverses activités d’échanges culturels et interpersonnels.

Les organisations de masse et les localités, notamment celles situées dans les zones frontalières, ont activement mené un large éventail d’activités d’échanges amicaux, notamment des séminaires scientifiques, des programmes culturels et artistiques et une coopération touristique, soulignant la proximité géographique et les similitudes culturelles entre les deux nations, et reflétant le lien émotionnel profond qui unit leurs peuples.

Les deux pays s’efforcent également d’accroître les vols directs entre les grandes villes telles que Hanoï - Fuzhou et Hô Chi Minh - Ville - Pékin, et de reprendre les vols entre Hong Kong (Chine) et Hô Chi Minh-Ville, afin de créer des conditions plus favorables aux voyages, aux affaires et au tourisme entre les deux pays.

À l’avenir, davantage d’efforts seront déployés pour organiser des échanges interpersonnels diversifiés et créatifs, tisser davantage de liens d’amitié entre leurs peuples et renforcer davantage les bases sociales d’une relation bilatérale stable et durable, a indiqué l’ambassadeur.

