Le Quotidien du Peuple souligne la pérennité des relations sino-vietnamiennes

À l’occasion de la visite d’État les 14 et 15 avril au Vietnam du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, le Quotidien du Peuple , organe de presse du PCC, a publié un article mettant en lumière la profondeur des liens vietnamo-chinois, qualifiés de relations de "camaraderie et de fraternité".

L’article rappelle les visites de Xi Jinping au mausolée du Président Hô Chi Minh et à sa maison historique à Hanoï. Il y cite une déclaration du dirigeant chinois affirmant que, pour sa génération, le Président Hô Chi Minh était le meilleur ami du peuple chinois.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le texte souligne l’empreinte profonde laissée par Hô Chi Minh, qui a mené pendant douze ans des activités révolutionnaires en Chine, fondant notamment la Ligue de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam à Canton et le Parti communiste du Vietnam à Hong Kong (Chine). Il a également tissé des liens étroits avec l’armée et le peuple chinois.

Tout au long de leur lutte pour l’indépendance et la libération nationales, le Vietnam et la Chine ont bénéficié d’un soutien mutuel constant. Xi Jinping a souvent évoqué cette histoire commune dans ses discours et documents officiels.

L’article rappelle également les sacrifices des armées et des peuples des deux pays, dont plus de 1.400 soldats chinois enterrés sur le sol vietnamien durant les guerres de résistance du peuple vietnamien contre les troupes françaises et l’armée américaine.

Sur le plan économique, l’article indique que la Chine demeure le premier partenaire commercial du Vietnam depuis plus de 20 ans, avec un commerce bilatéral dépassant les 260 milliards de dollars en 2024. Des projets d’infrastructures ferroviaires transfrontalières et la mise en chantier de postes frontaliers intelligents facilitent les échanges, en particulier les exportations vietnamiennes de produits agricoles vers la Chine.

S’agissant de la compréhension mutuelle entre les deux peuples, la littérature classique chinoise et les productions télévisées chinoises sont populaires au Vietnam, tandis que la musique vietnamienne gagne du terrain sur les réseaux sociaux chinois. Plusieurs artistes vietnamiens y ont acquis une notoriété croissante.

Le journal souligne que les deux pays ont parcouru un long chemin - de la guerre à la paix, de l’isolement à l’ouverture, de la pauvreté à la croissance - faisant évoluer leurs relations au-delà du cadre bilatéral traditionnel. Lors de la visite d’État du dirigeant Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023, les deux parties se sont engagées à bâtir une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

L’article conclut que cette amitié profonde, enracinée dans la camaraderie et la fraternité, illustre les liens entre les deux Partis et les deux nations.

VNA/CVN