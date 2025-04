Prensa Latina

Le Vietnam ouvre une "porte d'acier" dans ses relations commerciales avec les États-Unis

La décision d'entamer des négociations sur un accord commercial incluant des questions tarifaires a ouvert une "porte d'acier" dans les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis, selon l'agence de presse cubaine Prensa Latina.

Dans son article intitulé "Le Vietnam ouvre la +porte d'acier+ dans ses relations commerciales avec les États-Unis", publié le 11 avril, Prensa Latina a souligné que le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, l'envoyé spécial du secrétaire général du Parti Tô Lâm et le groupe de travail spécial vietnamien avaient accompli avec succès leur mission et atteint les objectifs fixés par les dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement du Vietnam.

Selon l'agence de presse cubain, le succès le plus notable de ces derniers jours de négociations intensives a été que le groupe de travail spécial vietnamien a convaincu la partie américaine d'accepter de négocier un accord commercial bilatéral, une question que Washington avait éludée à plusieurs reprises par le passé.

Prensa Latina a mis en exergue le fait que le Vietnam et les États-Unis avaient officiellement convenu de négocier les tarifs douaniers et a affirmé qu'il s'agissait du "pilier le plus important".

Lors d'une récente rencontre avec le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, désigné chef de la délégation chargée de négocier un accord commercial bilatéral avec le Vietnam, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a affirmé que le Vietnam était disposé à discuter. Il a suggéré que les deux parties engagent rapidement des discussions sur le contenu spécifique afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais.

Prensa Latina a précisé l'orientation du Premier ministre Pham Minh Chinh, selon laquelle les négociations avec les États-Unis doivent s'inscrire dans le cadre général des relations bilatérales, ainsi que des connexions mondiales, y compris les 17 accords de libre-échange que le Vietnam a signés.

VNA/CVN