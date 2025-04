Industrie aéronautique : le Premier ministre reçoit le président de la COMAC

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé, ce lundi 14 avril à Hanoï, à la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) de coopérer avec le Vietnam pour soutenir le développement de son économie de l’aviation, ainsi que l’exploitation et le développement de son secteur aérospatial.

En recevant, le même jour, le président de la COMAC, He Dongfeng, en visite de travail au Vietnam, coïncidant avec la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping, le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé que lors de la visite du dirigeant chinois, les deux parties discuteraient de plusieurs sujets importants pour les relations bilatérales, et que de nombreux documents de coopération dans divers domaines, dont le secteur aéronautique, seraient signés à cette occasion.

Le Premier ministre a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens encourageaient constamment les entreprises de premier plan, représentant les plus hauts niveaux scientifiques et technologiques de Chine, à s'engager dans de nouveaux projets d’investissement et à accroître leurs investissements dans les infrastructures routières, ferroviaires et aéronautiques au Vietnam. Il a ajouté que, dans cette perspective, le gouvernement vietnamien, ainsi que les ministères et secteurs concernés, étaient disposés à faciliter l’organisation et l’exploitation de vols entre le Vietnam et d'autres nations par les compagnies aériennes, contribuant ainsi à l'essor du commerce, du tourisme et du développement socio-économique.

Le Premier ministre a suggéré qu'en plus de la coopération en matière de crédit-bail et de leasing d’avions, la COMAC collabore avec des partenaires vietnamiens pour investir dans des centres de maintenance et de réparation d’avions au Vietnam.

Il a également proposé à la COMAC de travailler avec ses partenaires vietnamiens pour les soutenir dans le développement de leurs flottes aériennes, l’élargissement de leurs itinéraires aériens, ainsi que dans la production de composants, la fabrication d’avions, le développement de l’écosystème de l’industrie aéronautique, l’économie de l’aviation, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’exploitation de l’espace aérien vietnamien, contribuant ainsi à approfondir encore les relations entre les deux pays.

De son côté, He Dongfeng a salué les contributions significatives du dirigeant vietnamien au renforcement des relations bilatérales entre le Vietnam et la Chine. Il a également souligné son rôle dans la facilitation des relations de la COMAC avec ses partenaires vietnamiens, notamment par le perfectionnement du cadre juridique et la création de conditions propices à l’exploitation d’aéronefs de la COMAC au Vietnam.

Se disant heureux de la vitalité, de l’ouverture, de la tolérance et de l’esprit d’initiative qui animent le Vietnam sous la conduite du PCV et du gouvernement, il a exprimé sa conviction que, sous l’égide du PCV, le Vietnam poursuivrait sa trajectoire ascendante.

Il a par ailleurs formulé l’espoir que le Premier ministre Pham Minh Chinh accorderait une attention soutenue à ses partenaires vietnamiens et les encouragera à approfondir leur coopération avec la COMAC. Cette collaboration viserait non seulement à développer le transport aérien, mais également à favoriser l’essor de l’industrie aéronautique au Vietnam.

