Le secteur privé sculpte l’avenir

La semaine dernière, la Une du numéro 15 impressionnait par ses couleurs chaudes : rouge, orange, jaune et autres combinaisons. Celles-ci, énergisantes et lumineuses, inspiraient un sentiment d’optimisme renforcé par des images industrieuses d’activités de pointe au Vietnam.

>> Faire du privé un véritable levier pour un Vietnam prospère

>> Lever les obstacles politiques pour l’essor des entreprises privées

>> Favoriser la transformation des foyers commerçants en entreprises

On reconnaissait, entre autres, la force d’un producteur de fleurs dans la station climatique de Đà Lat, capitale de la province de Lâm Đông (Hauts plateaux du Centre). On se plongeait aussi dans le petit monde de l’agroalimentaire, au sein du groupe TH, fort de ses usines de transformation de lait frais disposant de chaînes de production automatisées utilisant des technologies avan-cées. Et puis, pour les amateurs de voitures, on retrouvait l’usine automobile VinFast appartenant à Vingroup, un conglomérat privé fondé par Pham Nhât Vuong, premier milliardaire vietnamien.

Oui, on a parlé d’un Vietnam en croissance, prospère, et d’un secteur privé qui représente environ 51% du PIB. Les chiffres s’enchaî-naient. Ce secteur comprend en effet “près d’un million d’entreprises et plus de 5 millions de foyers commerçants”. Il contribue pour “plus de 30% aux recettes budgétaires de l’État et crée plus de 40 millions d’emplois, soit plus de 82% de la main-d’œuvre totale”. Il occupe également “près de 60% du capital d’investissement social”.

Le privé joue aussi un rôle clé dans l’amélioration de la productivité, la promotion de l’innovation et le renforcement de la compétitivité nationale. Il a pour défi de propulser le pays vers une croissance à deux chiffres. Il consolide la présence des marques vietnamiennes sur la scène internationale.

À l’image des géants industriels nationaux, “le pays exhorte actuellement les plus de 5 millions de ménages commerçants à se convertir en entreprises” comme l’a confirmé le mois dernier Dâu Anh Tuân, secrétaire général adjoint et directeur du Département de la législation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI).

Le vice-Premier ministre Nguyên Chí Dung en a fait de même en présidant, tout récemment, une réunion interministérielle consacrée au développement du privé pour en faire un pilier de l’économie nationale. Il en a appelé à la finalisation rapide de ce dessein pour lever les obstacles, libérer les ressources et encourager l’entrepreneuriat.

Dans cette perspective, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, veut mettre en œuvre sept mesures incontournables et pleines

de bon sens parmi lesquelles promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation, la transformation numérique et l’application des nouvelles technologies ; réformer les institutions et bâtir une administration au service des entreprises.

Pas de doute, cela fonctionnera. Le Vietnam sera catapulté parmi les géants à revenu élevé d’ici 20 ans et les contributions du privé au PIB national passeront alors de 51% à 70%. Toute la population roulera alors en VinFast, donc à l’électrique, et boira du petit lait produit par le groupe TH.

Hervé Fayet/CVN