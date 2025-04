La victoire du 30 avril 1975, symbole du mouvement révolutionnaire mondial

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Hông Son a indiqué que cette victoire était une étape historique majeure et servait également de base au développement durable de la nation indochinoise après la réunification.

Après 50 ans, le Vietnam a connu une transformation spectaculaire et a accompli de nombreuses réalisations remarquables. Cette évolution se reflète dans les indicateurs économiques, la stabilité sociale et l’amélioration de la vie des gens, a-t-il souligné.

La transformation vient d’abord du secteur économique, avec des progrès significatifs dans l’indice de développement. D’une économie agricole arriérée, le Vietnam est devenu l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. En particulier, les secteurs de la technologie et de la production industrielle ont connu une forte croissance, attirant d’importants investissements étrangers, a-t-il poursuivi.

Nguyên Hông Son a également souligné que la stabilité politique et la gestion efficace de l’État sont deux facteurs très importants qui aident le Vietnam à maintenir un développement durable.

Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre de nombreuses réformes administratives, augmentant la transparence et l’efficacité de la gestion, renforçant ainsi la confiance parmi les investisseurs et la communauté internationale, a-t-il noté.

Selon le responsable, le Vietnam occupe désormais une place de plus en plus importante sur la scène internationale en participant activement aux organisations internationales.

Cela améliore non seulement l’image du pays indochinois, mais ouvre également de nombreuses opportunités de coopération et de développement économique.

La VUAJ a été créée le 6 avril 2023, dans le but d’unir et de rassembler les différentes associations vietnamiennes à travers le Japon. Elle a pour mission de renforcer la connectivité entre les associations des Vietnamiens dans ce pays et d'édifier une communauté vietnamienne de plus en plus solidaire et puissante.

Selon l’ambassade du Vietnam au Japon, actuellement environ 500.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient dans ce pays.

VNA/CVN